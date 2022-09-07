Осенняя презентация Apple: текстовая трансляция события

В среду вечером, в 20:00 компания Apple представит новую серию смартфонов iPhone 14. Мы увидим четыре новых устройства и, возможно, еще несколько новых гаджетов. Тестовая трансляция события со всеми деталями доступна ниже.

Как сообщает 24 канал, сегодня Apple представит новые iPhone 14, которые уже к концу недели можно будет приобрести. До сих пор по сети гуляли только истоки, ливни и разнообразные спекуляции по дизайну новых iPhone, но уже через час станет ясно, какими будут новые флагманы Apple.

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Чего ждать от презентации

Напомним, что сегодня на презентации Apple такие устройства:

iPhone 14 с размером экрана 6,1 дюйма,

с размером экрана 6,1 дюйма, iPhone 14 Max с размером экрана 6,7 дюйма,

с размером экрана 6,7 дюйма, iPhone 14 Pro с размером экрана 6,1 дюйма,

с размером экрана 6,1 дюйма, iPhone 14 Pro Max с размером экрана 6,7 дюйма,

с размером экрана 6,7 дюйма, Apple Watch Series 8 ,

, Apple Watch Pro ,

, iOS 16.

Кроме этого, вероятно, Apple может также представить новую версию беспроводных TWS-наушников Air Pods.

Напомним, что презентация стартует в 20.00. Пока Apple готовится, вы можете узнать как смотреть презентацию iPhone 14 онлайн.

Текстовая онлайн-трансляция презентации Apple

А вот и цены на всю линейку iPhone 14:

Важные фишки iPhone 14 Pro:

Рассказывают о новой камере:

Сенсоров стало более чем в 1.5 раза больше. Следовательно, будет больше света и лучшее качество;

Имеется поддержка ProRaw при 48 МП;

Камера сможет делать новые впечатляющие и подробные макро-снимки.

Фото на примерах поражают, но стоит дождаться реальных снимков.

Новый A16 Bionic, как и обещали. Озвучивают кучу цифр, но важно, что это будет новый наиболее производительный чип – 17 триллионов операций в секунду.

Рассказывают о фишках дисплея:

HDR 1600 нит, может поднимать в солнечные дни до 2000 нит. Говорят, что самый продвинутый дисплей среди смартфонов. Будет Always On Display, а еще очень высокая яркость.

С челкой попрощались – приветствуйте новые вырезы. Выглядит интересно, особенно в действии, ведь вырез адаптируется под интерфейс приложений и уведомлений.

А теперь новый iPhone 14 Pro!

Цены на новые iPhone 14:

$799 iPhone 14

$899 iPhone 14 Plus

Как это работает:

со спутника сигнал идет на землю;

затем вызываются экстренные службы;

определяется способ связи, и устанавливается соединение.

Emergency SOS будет работать только в США и Канаде.

iPhone 14 получит уникальную функцию вызова помощи через спутник. Для этого разработаны специальные алгоритмы и компоненты.

Смартфон получит самый длинный час работы от одного заряда;

Экран перенесли из iPhone 13 Pro;

процессор A15 Bionic (как и в iPhone 13), но новая оптимизация и улучшение;

Улучшены алгоритмы работы камер, стабилизации и режима видео;

Новая фишка Photonic Engine для лучших снимков на обновленную камеру;

iPhone 14 также получит возможность обнаружения аварий.

Наконец-то покажут новые iPhone 14!

Чистый звук с новыми деталями;

Технология Spacial Audio позволит услышать все так, словно вы на сцене;

Камера iPhone сможет просканировать ушную раковину для настройки наушников;

Новое активное шумоподавление поможет лучше погружаться в звучание;

Обновленный адаптивный Transparency Mode;

Управление прикосновениями;

Обновленная батарея до 6 часов прослушивания от 1 зарядки до 30 часов с кейсом.

Теперь об AirPods Pro.

С часами закончили!

Фишки Apple Watch Ultra. Цена 799 долларов.

Часы ориентированы на водных атлетов и ныряющих с аквалангом. Будет приложение Oceanic + с новыми функциями и метриками специально для ныряльщиков.

Представили Apple Watch Ultra – спортивные часы с точными сенсорами и множеством показателей для точных измерений.

Физическая экшн кнопка;

Батарея на 36 часов и новый режим оптимизации;

Новое колесо crown;

Новые плетеные ремешки;

Специальные циферблаты с компасом и подробными данными.

Фишки часов.

Далее рассказывают о втором поколении Apple Watch SE 2.

Цена от $399 у США.

Обещают 18 часов работы в обычном режиме и 36 часов в пониженном потреблении. Будет 4 классических цвета.

Часы смогут определять, когда произошла авария благодаря дополнительным сенсорам и акселерометру. Различаются столкновения, опрокидывание и сильные удары.

Часы могут вызвать скорую службу спасения и передавать данные с микрофона.

Обещают улучшение защиты пользовательских данных. Медицинские данные могут быть распространены для врача исключительно с разрешения пользователя (функция будет работать исключительно в США).

Часы смогут определять овуляцию.

Улучшение функций отслеживания циклов для женщин;

Добавили датчик температуры, но точную температуру он не будет показывать только отклонение;

Представили Apple Watch Series 8!

Пользователи Apple Watch рассказывают истории, как часы помогли спасти их жизнь.

Начнут с Apple Watch.

Тим Кук анонсирует три продукта, о которых пойдет речь на презентации:

iPhone 14

AirPods

Apple Watch

Презентация Apple началась!

Начало через 5 минут...