Как сообщает 24 канал, сегодня Apple представит новые iPhone 14, которые уже к концу недели можно будет приобрести. До сих пор по сети гуляли только истоки, ливни и разнообразные спекуляции по дизайну новых iPhone, но уже через час станет ясно, какими будут новые флагманы Apple.

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Чего ждать от презентации

Напомним, что сегодня на презентации Apple такие устройства:

iPhone 14 с размером экрана 6,1 дюйма,

с размером экрана 6,1 дюйма, iPhone 14 Max с размером экрана 6,7 дюйма,

с размером экрана 6,7 дюйма, iPhone 14 Pro с размером экрана 6,1 дюйма,

с размером экрана 6,1 дюйма, iPhone 14 Pro Max с размером экрана 6,7 дюйма,

с размером экрана 6,7 дюйма, Apple Watch Series 8 ,

, Apple Watch Pro ,

, iOS 16.

Кроме этого, вероятно, Apple может также представить новую версию беспроводных TWS-наушников Air Pods.

Напомним, что презентация стартует в 20.00. Пока Apple готовится, вы можете узнать как смотреть презентацию iPhone 14 онлайн.

Текстовая онлайн-трансляция презентации Apple

А вот и цены на всю линейку iPhone 14:

Важные фишки iPhone 14 Pro:

Рассказывают о новой камере:

Сенсоров стало более чем в 1.5 раза больше. Следовательно, будет больше света и лучшее качество;

Имеется поддержка ProRaw при 48 МП;

Камера сможет делать новые впечатляющие и подробные макро-снимки.

Фото на примерах поражают, но стоит дождаться реальных снимков.

Новый A16 Bionic, как и обещали. Озвучивают кучу цифр, но важно, что это будет новый наиболее производительный чип – 17 триллионов операций в секунду.

Рассказывают о фишках дисплея:

HDR 1600 нит, может поднимать в солнечные дни до 2000 нит. Говорят, что самый продвинутый дисплей среди смартфонов. Будет Always On Display, а еще очень высокая яркость.

С челкой попрощались – приветствуйте новые вырезы. Выглядит интересно, особенно в действии, ведь вырез адаптируется под интерфейс приложений и уведомлений.

А теперь новый iPhone 14 Pro!

Цены на новые iPhone 14:

$799 iPhone 14

$899 iPhone 14 Plus

Как это работает:

со спутника сигнал идет на землю;

затем вызываются экстренные службы;

определяется способ связи, и устанавливается соединение.

Emergency SOS будет работать только в США и Канаде.

iPhone 14 получит уникальную функцию вызова помощи через спутник. Для этого разработаны специальные алгоритмы и компоненты.

Смартфон получит самый длинный час работы от одного заряда;

Экран перенесли из iPhone 13 Pro;

процессор A15 Bionic (как и в iPhone 13), но новая оптимизация и улучшение;

Улучшены алгоритмы работы камер, стабилизации и режима видео;

Новая фишка Photonic Engine для лучших снимков на обновленную камеру;

iPhone 14 также получит возможность обнаружения аварий.

Наконец-то покажут новые iPhone 14!

Чистый звук с новыми деталями;

Технология Spacial Audio позволит услышать все так, словно вы на сцене;

Камера iPhone сможет просканировать ушную раковину для настройки наушников;

Новое активное шумоподавление поможет лучше погружаться в звучание;

Обновленный адаптивный Transparency Mode;

Управление прикосновениями;

Обновленная батарея до 6 часов прослушивания от 1 зарядки до 30 часов с кейсом.

Теперь об AirPods Pro.

С часами закончили!

Фишки Apple Watch Ultra. Цена 799 долларов.

Часы ориентированы на водных атлетов и ныряющих с аквалангом. Будет приложение Oceanic + с новыми функциями и метриками специально для ныряльщиков.

Представили Apple Watch Ultra – спортивные часы с точными сенсорами и множеством показателей для точных измерений.

Физическая экшн кнопка;

Батарея на 36 часов и новый режим оптимизации;

Новое колесо crown;

Новые плетеные ремешки;

Специальные циферблаты с компасом и подробными данными.

Фишки часов.

Далее рассказывают о втором поколении Apple Watch SE 2.

Цена от $399 у США.

Обещают 18 часов работы в обычном режиме и 36 часов в пониженном потреблении. Будет 4 классических цвета.

Часы смогут определять, когда произошла авария благодаря дополнительным сенсорам и акселерометру. Различаются столкновения, опрокидывание и сильные удары.

Часы могут вызвать скорую службу спасения и передавать данные с микрофона.

Обещают улучшение защиты пользовательских данных. Медицинские данные могут быть распространены для врача исключительно с разрешения пользователя (функция будет работать исключительно в США).

Часы смогут определять овуляцию.

Улучшение функций отслеживания циклов для женщин;

Добавили датчик температуры, но точную температуру он не будет показывать только отклонение;

Представили Apple Watch Series 8!

Пользователи Apple Watch рассказывают истории, как часы помогли спасти их жизнь.

Начнут с Apple Watch.

Тим Кук анонсирует три продукта, о которых пойдет речь на презентации:

iPhone 14

AirPods

Apple Watch

Презентация Apple началась!

Начало через 5 минут...