Как сообщает 24 канал, сегодня Apple представит новые iPhone 14, которые уже к концу недели можно будет приобрести. До сих пор по сети гуляли только истоки, ливни и разнообразные спекуляции по дизайну новых iPhone, но уже через час станет ясно, какими будут новые флагманы Apple.
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Чего ждать от презентации
Напомним, что сегодня на презентации Apple такие устройства:
- iPhone 14 с размером экрана 6,1 дюйма,
- iPhone 14 Max с размером экрана 6,7 дюйма,
- iPhone 14 Pro с размером экрана 6,1 дюйма,
- iPhone 14 Pro Max с размером экрана 6,7 дюйма,
- Apple Watch Series 8,
- Apple Watch Pro,
- iOS 16.
Кроме этого, вероятно, Apple может также представить новую версию беспроводных TWS-наушников Air Pods.
Напомним, что презентация стартует в 20.00. Пока Apple готовится, вы можете узнать как смотреть презентацию iPhone 14 онлайн.
Текстовая онлайн-трансляция презентации Apple
А вот и цены на всю линейку iPhone 14:
Важные фишки iPhone 14 Pro:
Рассказывают о новой камере:
- Сенсоров стало более чем в 1.5 раза больше. Следовательно, будет больше света и лучшее качество;
- Имеется поддержка ProRaw при 48 МП;
- Камера сможет делать новые впечатляющие и подробные макро-снимки.
Фото на примерах поражают, но стоит дождаться реальных снимков.
Новый A16 Bionic, как и обещали. Озвучивают кучу цифр, но важно, что это будет новый наиболее производительный чип – 17 триллионов операций в секунду.
Рассказывают о фишках дисплея:
HDR 1600 нит, может поднимать в солнечные дни до 2000 нит. Говорят, что самый продвинутый дисплей среди смартфонов. Будет Always On Display, а еще очень высокая яркость.
С челкой попрощались – приветствуйте новые вырезы. Выглядит интересно, особенно в действии, ведь вырез адаптируется под интерфейс приложений и уведомлений.
А теперь новый iPhone 14 Pro!
Цены на новые iPhone 14:
- $799 iPhone 14
- $899 iPhone 14 Plus
Как это работает:
- со спутника сигнал идет на землю;
- затем вызываются экстренные службы;
- определяется способ связи, и устанавливается соединение.
Emergency SOS будет работать только в США и Канаде.
iPhone 14 получит уникальную функцию вызова помощи через спутник. Для этого разработаны специальные алгоритмы и компоненты.
- Смартфон получит самый длинный час работы от одного заряда;
- Экран перенесли из iPhone 13 Pro;
- процессор A15 Bionic (как и в iPhone 13), но новая оптимизация и улучшение;
- Улучшены алгоритмы работы камер, стабилизации и режима видео;
- Новая фишка Photonic Engine для лучших снимков на обновленную камеру;
- iPhone 14 также получит возможность обнаружения аварий.
Наконец-то покажут новые iPhone 14!
- Чистый звук с новыми деталями;
- Технология Spacial Audio позволит услышать все так, словно вы на сцене;
- Камера iPhone сможет просканировать ушную раковину для настройки наушников;
- Новое активное шумоподавление поможет лучше погружаться в звучание;
- Обновленный адаптивный Transparency Mode;
- Управление прикосновениями;
- Обновленная батарея до 6 часов прослушивания от 1 зарядки до 30 часов с кейсом.
Теперь об AirPods Pro.
С часами закончили!
Фишки Apple Watch Ultra. Цена 799 долларов.
Часы ориентированы на водных атлетов и ныряющих с аквалангом. Будет приложение Oceanic + с новыми функциями и метриками специально для ныряльщиков.
Представили Apple Watch Ultra – спортивные часы с точными сенсорами и множеством показателей для точных измерений.
- Физическая экшн кнопка;
- Батарея на 36 часов и новый режим оптимизации;
- Новое колесо crown;
- Новые плетеные ремешки;
- Специальные циферблаты с компасом и подробными данными.
Фишки часов.
Далее рассказывают о втором поколении Apple Watch SE 2.
Цена от $399 у США.
Обещают 18 часов работы в обычном режиме и 36 часов в пониженном потреблении. Будет 4 классических цвета.
Часы смогут определять, когда произошла авария благодаря дополнительным сенсорам и акселерометру. Различаются столкновения, опрокидывание и сильные удары.
Часы могут вызвать скорую службу спасения и передавать данные с микрофона.
Обещают улучшение защиты пользовательских данных. Медицинские данные могут быть распространены для врача исключительно с разрешения пользователя (функция будет работать исключительно в США).
Часы смогут определять овуляцию.
- Улучшение функций отслеживания циклов для женщин;
- Добавили датчик температуры, но точную температуру он не будет показывать только отклонение;
Представили Apple Watch Series 8!
Пользователи Apple Watch рассказывают истории, как часы помогли спасти их жизнь.
Начнут с Apple Watch.
Тим Кук анонсирует три продукта, о которых пойдет речь на презентации:
iPhone 14
AirPods
Apple Watch
Презентация Apple началась!
Начало через 5 минут...