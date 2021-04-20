Презентация новинок снова проходит в режиме онлайн, чтобы повысить безопасность. Но нет сомнений, что Apple устроит зрелищное шоу.

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Весенняя презентация Apple 2021: смотрите онлайн

 