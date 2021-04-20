Презентация новинок снова проходит в режиме онлайн, чтобы повысить безопасность. Но нет сомнений, что Apple устроит зрелищное шоу.
К теме Весенняя презентация Apple: что покажет компания
Весенняя презентация Apple 2021: смотрите онлайн
Наконец фанаты яблочной техники дождались первой в 2021 году презентации Apple. Было немало слухов о том, какие новые продукты готовит производитель – дальше узнаем, что из слов инсайдеров все-таки сбылось.
Источник:24 канал
Презентация новинок снова проходит в режиме онлайн, чтобы повысить безопасность. Но нет сомнений, что Apple устроит зрелищное шоу.
К теме Весенняя презентация Apple: что покажет компания
Весенняя презентация Apple 2021: смотрите онлайн