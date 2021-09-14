iPad и iPad mini

На сентябрьской презентации компания Apple представила обновление iPad – самой доступной модели планшета в собственной линейке.

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Какие изменения получил iPad



Обновленный iPad / Скриншот

В устройство девятого поколения поставили чипсет Apple A13 Bionic, который на 20% мощнее "во всех параметрах", как с точки зрения CPU и GPU, так и нейронных вычислений – здесь помогает чип Neural Engine. Сначала A13 был установлен в iPhone 11 2019 года выпуска.

Еще одно новшество – ультраширокоугольная камера с разрешением 12 МП и углом обзора 122 градуса.

Функция "В центре внимания" отслеживает людей в кадре и меняет фокус съемки, а если появляются новые персонажи, камера меняет масштаб, чтобы уместились все.

10,2-дюймовый дисплей получил технологию автоподстраивания на основе окружающих условий освещения под названием True Tone.

Корпус планшета не изменился: в Apple уточнили, что для новой модели подойдут все аксессуары, которые выпущены для текущей версии. Корпус нового iPad изготовлен из 100% переработанного алюминия, используются полностью переработанное олово в припое и других составляющих.

Младшая версия iPad 9th Gen с 64 ГБ памяти (ранее была версия с 32 ГБ) будет продаваться по цене 329 долларов. Предварительные заказы принимаются с сегодняшнего дня.

Что изменилось в iPad mini



Обновленный iPad mini / Скриншот

Внутри стоит чип A15 Bionic – прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением iPad mini заявлен в 40%, а графики – 80%.

Спереди симметричный экран Liquid Retina на 8,3 дюйма, с яркостью 500 нит, покрытием против бликов, поддержкой TrueTone и без кнопки Home.

Есть поддержка стилуса Apple Pencil 2.

Корпус новинки сделан из переработанного алюминия.

Новый mini получил поддержку 5G и Wi-Fi 6, а Touch ID встроили в кнопку блокировки и включения – она расположена на верхней грани.

Еще одно новшество – вместо Lightning используется разъем USB-C .

. Тыльная камера на 12 Мп позволяет писать видео в 4K. Заявлен новый процессор обработки сигнала.

Фронталка на 12 Мп – широкоугольная. Она поддерживает функцию Center Stage, которая следит за человеком в кадре во время видеозвонков. Также есть стереодинамики.

iPadOS 15 получила новые фишки.

К новому iPad mini можно будет купить чехлы в цвет корпуса, а сам планшет стоит от 499 долларов.

Новый iPad mini доступен в конфигурациях 64 ГБ и 256 ГБ в розовом, фиолетовом, космическом-сером и "звездном" цветах. Заказы открыты с 14 сентября. В продаже с 24 сентября.

Интересно Apple представила Watch Series 7 – умные часы с обновленным дизайном

Apple Watch sries 7

Свет увидела новая версия умных часов от Apple. Изменений не так много, однако поговорить есть о чем.

Что изменилось в Apple Watch sries 7



Apple Watch series 7 получила немало интересных обновлений / Скриншот

Маленькая версия увеличилась с 40 мм до 41 мм, а большая – с 44 мм до 45 мм.

Особенность новинки заключается в том, что теперь дисплей часов доходит практически до края корпуса. Окантовка вокруг экрана стала тоньше на 1,7 мм, а экран стал на 70% ярче и на 40% больше, чем у Series 6.

По заверениям компании, на дисплее вмещается на 50% больше текста, чем в Series 6.

Часы также предлагают новые способы взаимодействия. Например, теперь доступна полноценная клавиатура с поддержкой листания.

Помимо всего прочего, новое поколение Apple Watch получило целый набор свежих циферблатов.

Apple также утверждает, что часы устойчивы к трещинам и теперь имеют класс защиты IP6X. Это означает, что Apple Watch должны выдержать погружение в песок на пляже немного лучше, чем в воду.

Как и раньше, новые Series 7 будут предлагать до 18 часов автономной работы. Они заряжаются на 33% быстрее предыдущей модели с помощью USB-C.

Алюминиевая версия будет предлагаться в пяти цветах: черный, золотой, синий и красный, а также новый оливковый.

Apple Watch Series 3 останутся в продаже и будут стоить 199 долларов. Apple Watch SE будут доступны за 279 долларов, а новые Apple Watch Series 7 будут предлагаться по цене в 399 долларов.

iPhone 13, 13 mini, Pro, Pro Max

Apple представила обновленный iPhone. Вся привычная линейка сохранилась: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max.

Как изменились iPhone 13 и 13 mini



Apple презентовала новую линейку iPhone / Скриншот

Вырез в дисплее стал меньше на 20%, а внутренняя структура смартфонов полностью переработана, чтобы вместить более емкие аккумуляторы.

Пять новых цветов корпуса: розовый, синий, "Темная ночь", "Сияющая звезда" и PRODUCT (RED).

Объективы задней камеры расположены по диагонали, а не в ряд, как у iPhone 12.

Чипсет Apple A15 Bionic выполнен по 5-нм техпроцессу и включает новый шестиядерный CPU (два производительных и четыре энергоэффективных ядра) – в Apple заявляют, что он на 50% быстрее, чем ближайший конкурент.

Смартфон получил новый чип обработки цифровых сигналов, технологии вычислительной фотографии, а также новые сенсоры (например, главный датчик на 12 Мп имеет апертуру f/1,6 и размер пикселя 1,7 мкм, принимает на 50% больше света) дают новые возможности для съемки.

Новый режим "киноэффектов" позволяет автоматически менять фокус при съемке видео.

Модуль 5G теперь совместим с большим перечнем частот.

iPhone 13 работают от аккумулятора дольше: модель mini – на 1,5 часа, чем предыдущее поколение, а "обычный" iPhone 13 – на 2,5 часа.

Стоимость iPhone 13 и 13 mini не изменилась: младшая модель стартует от 699 долларов, старшая – от 799 долларов. Версии на 64 ГБ больше нет, зато есть на 512 ГБ.

Что нового в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max



Обновленные iPhone 13 Pro і 13 Pro Max / Скриншот

Они получили немного измененный внешний вид с вырезом меньшего размера, более производительный процессор Apple A15 Bionic, увеличенную автономность и обновленные камеры.

Super Retina XDR-экраны на обеих моделях имеют те же размеры, что и в прошлом году: 6,1 и 6,7 дюйма. Дисплеи покрыты стеклом Ceramic Shield и поддерживают адаптивную частоту обновления от 10 Гц до 120 Гц – она меняется в зависимости от сценария использования. Максимальная яркость теперь достигает значительных 1000 нит.

Плоские грани новой линейки Pro созданы из хирургической нержавеющей стали, а покрытие устойчиво к стиранию и коррозии. Задняя панель выполнена из матового стекла.

Система камер состоит из основного модуля (захватывает на 92% больше света при недостаточном освещении), телефото-модуля с 3-кратным приближением и сверхширокоугольным модулем, способным фокусировать на расстоянии два сантиметра. У всех трех камер теперь есть ночной режим.



Камеры максимальных iPhone "прокачали" / Скриншот

Также в компании уделили внимание кинематографическому режиму съемки, обеспечивающему "красивые переходы и замедленную съемку".

Широкоугольная камера имеет сенсор с пикселями 1,9 мкм – самый большой из когда-либо существовавших на iPhone, отметили в Apple. В сочетании с увеличенной диафрагмой широкоугольная камера на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max обеспечивает значительное улучшение в условиях низкой освещенности: до 2,2 раза по сравнению с iPhone 12 Pro и почти в 1,5 раза по сравнению с iPhone 12 Pro Max.

Функция оптической стабилизации изображения со сдвигом датчика (OIS) доступна на обеих моделях, а еще в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max является ProRes 2 – усовершенствованный видеокодек, широко используемый для рекламных роликов, художественных фильмов и трансляций, чтобы обеспечить более высокую точность цветопередачи и меньше сжатия.

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