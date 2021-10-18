Прежде всего стоит отметить, что компания, скорее всего, не покажет сегодня MacBook Air в новом дизайне. Также не стоит ожидать новых iMac с экраном на 27 или 32 дюйма. Не будет и HomePod со встроенным Apple TV.

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Что может показать Apple

MacBook Pro на ARM

MacBook Pro традиционно обновляют в октябре. Поэтому его ожидают сегодня в первую очередь. Согласно последней информации, в 2021 году ноутбуки от Apple получат уменьшенные рамки и большие дисплеи: 14-дюймовая версия заменит собой прошлогоднюю 13-дюймовую. Также в линейке будет версия на 16 дюймов.

По слухам MacBook Pro также должны получить дисплеи mini-LED с частотой обновления 120 Гц.

Однако главной особенностью станет новый ARM-процессор Apple M1X (или M2). Количество оперативной памяти возрастет до 64 гигабайт. Это сделает новые MacBook Pro гораздо мощнее предыдущих версий на Intel и M1.

macOS Monterey

Новая версия операционной системы должна быть представлена ​​вместе с гаджетами, которые будут с ней работать. Ожидается, что сегодня Apple назовет точную дату релиза Monterey. Она тестируется с июня 2021 года.

AirPods 3

Некоторые пользователи ждали новые AirPods третьего поколения в сентябре, вместе с iPhone 13, однако компания их приберегла на будущее. Поэтому с большой вероятностью мы увидим их сегодня и узнаем дату старта продаж. Больших изменений в дизайне не ожидается: AirPods 3 будут похожи на AirPods Pro, но наушники будут без сменных амбушюр.

Среди минусов:

  • отсутствие шумоподавления,
  • отсутствие режима общения, который помогает лучше слышать человека во время разговора,
  • не будет и поддержки пространственного звучания.

Среди плюсов:

  • емкость аккумулятора зарядного кейса должна увеличиться на 20 процентов,
  • улучшатся низкие частоты,
  • возможно, появится новый процессор, однако эта информация не подтверждена.

Mac mini

Mac mini, как ожидается, получит новый дизайн. Корпус станет тоньше, а верхняя его часть будет изготовлена ​​из органического стекла. В комплектации предусмотрены USB4/Thunderbolt 3, два USB-A, Ethernet и HDMI.

Конечно же, не обойдется без обновления процессора. Новый Mac mini получит процессор M1X, который заменит версию с Intel. Mac mini с M1 останется в продаже после выхода нового компьютера.

Apple уже создала будущее событие на своем YouTube-канале, где будет проходить трансляция заранее записанного презентационного ролика.