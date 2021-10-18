Прежде всего стоит отметить, что компания, скорее всего, не покажет сегодня MacBook Air в новом дизайне. Также не стоит ожидать новых iMac с экраном на 27 или 32 дюйма. Не будет и HomePod со встроенным Apple TV.

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Что может показать Apple

MacBook Pro на ARM

MacBook Pro традиционно обновляют в октябре. Поэтому его ожидают сегодня в первую очередь. Согласно последней информации, в 2021 году ноутбуки от Apple получат уменьшенные рамки и большие дисплеи: 14-дюймовая версия заменит собой прошлогоднюю 13-дюймовую. Также в линейке будет версия на 16 дюймов.

По слухам MacBook Pro также должны получить дисплеи mini-LED с частотой обновления 120 Гц.

Однако главной особенностью станет новый ARM-процессор Apple M1X (или M2). Количество оперативной памяти возрастет до 64 гигабайт. Это сделает новые MacBook Pro гораздо мощнее предыдущих версий на Intel и M1.

macOS Monterey

Новая версия операционной системы должна быть представлена ​​вместе с гаджетами, которые будут с ней работать. Ожидается, что сегодня Apple назовет точную дату релиза Monterey. Она тестируется с июня 2021 года.

AirPods 3

Некоторые пользователи ждали новые AirPods третьего поколения в сентябре, вместе с iPhone 13, однако компания их приберегла на будущее. Поэтому с большой вероятностью мы увидим их сегодня и узнаем дату старта продаж. Больших изменений в дизайне не ожидается: AirPods 3 будут похожи на AirPods Pro, но наушники будут без сменных амбушюр.

Среди минусов:

отсутствие шумоподавления,

отсутствие режима общения, который помогает лучше слышать человека во время разговора,

не будет и поддержки пространственного звучания.

Среди плюсов:

емкость аккумулятора зарядного кейса должна увеличиться на 20 процентов,

улучшатся низкие частоты,

возможно, появится новый процессор, однако эта информация не подтверждена.

Mac mini

Mac mini, как ожидается, получит новый дизайн. Корпус станет тоньше, а верхняя его часть будет изготовлена ​​из органического стекла. В комплектации предусмотрены USB4/Thunderbolt 3, два USB-A, Ethernet и HDMI.

Конечно же, не обойдется без обновления процессора. Новый Mac mini получит процессор M1X, который заменит версию с Intel. Mac mini с M1 останется в продаже после выхода нового компьютера.

Apple уже создала будущее событие на своем YouTube-канале, где будет проходить трансляция заранее записанного презентационного ролика.

Напомним, даты своих октябрьских презентаций также объявили Samsung и Google. И если о планах первой еще ничего неизвестно, то от второй точно ожидают получить новые флагманские смартфоны Pixel 6 и полноценную демонстрацию Android 12, чьи системные требования стали известны недавно.