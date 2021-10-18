Прежде всего стоит отметить, что компания, скорее всего, не покажет сегодня MacBook Air в новом дизайне. Также не стоит ожидать новых iMac с экраном на 27 или 32 дюйма. Не будет и HomePod со встроенным Apple TV.
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Что может показать Apple
MacBook Pro на ARM
MacBook Pro традиционно обновляют в октябре. Поэтому его ожидают сегодня в первую очередь. Согласно последней информации, в 2021 году ноутбуки от Apple получат уменьшенные рамки и большие дисплеи: 14-дюймовая версия заменит собой прошлогоднюю 13-дюймовую. Также в линейке будет версия на 16 дюймов.
По слухам MacBook Pro также должны получить дисплеи mini-LED с частотой обновления 120 Гц.
Однако главной особенностью станет новый ARM-процессор Apple M1X (или M2). Количество оперативной памяти возрастет до 64 гигабайт. Это сделает новые MacBook Pro гораздо мощнее предыдущих версий на Intel и M1.
macOS Monterey
Новая версия операционной системы должна быть представлена вместе с гаджетами, которые будут с ней работать. Ожидается, что сегодня Apple назовет точную дату релиза Monterey. Она тестируется с июня 2021 года.
AirPods 3
Некоторые пользователи ждали новые AirPods третьего поколения в сентябре, вместе с iPhone 13, однако компания их приберегла на будущее. Поэтому с большой вероятностью мы увидим их сегодня и узнаем дату старта продаж. Больших изменений в дизайне не ожидается: AirPods 3 будут похожи на AirPods Pro, но наушники будут без сменных амбушюр.
Среди минусов:
- отсутствие шумоподавления,
- отсутствие режима общения, который помогает лучше слышать человека во время разговора,
- не будет и поддержки пространственного звучания.
Среди плюсов:
- емкость аккумулятора зарядного кейса должна увеличиться на 20 процентов,
- улучшатся низкие частоты,
- возможно, появится новый процессор, однако эта информация не подтверждена.
Mac mini
Mac mini, как ожидается, получит новый дизайн. Корпус станет тоньше, а верхняя его часть будет изготовлена из органического стекла. В комплектации предусмотрены USB4/Thunderbolt 3, два USB-A, Ethernet и HDMI.
Конечно же, не обойдется без обновления процессора. Новый Mac mini получит процессор M1X, который заменит версию с Intel. Mac mini с M1 останется в продаже после выхода нового компьютера.
Apple уже создала будущее событие на своем YouTube-канале, где будет проходить трансляция заранее записанного презентационного ролика.