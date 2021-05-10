Видео, которые распространяются в тиктоке, довольно убедительны, но действительно ли приложение может превратить смартфон в полноценный проектор? Конечно нет, поэтому переходить по ссылкам на такие приложения не рекомендуем, так как это могут быть мошеннические программы, которые после установки крадут ваши данные, а то и сразу деньги.

Важно 8 приложений, которые стоит немедленно удалить со своего смартфона

Вместе с тем, запрос на такие необычные возможности смартфона немалый, и приложений, которые обещают превратить смартфон в проектор, немало. Найти их можно даже в официальном магазине Google Play.

Как это должно было бы работать

На видео в тиктоке автор просто устанавливает программу и запускает ее у себя на смартфоне. Затем он направляет камеру на стену, и на ней "проецируется" все то, что изображено на экране смартфона. Однако, чтобы достичь такого результата, требуется дополнительное оборудование, которого в современных смартфонах нет.

Опасные или обманчивые приложения

Если вы откроете Google Play и введете в поиск "проектор", то увидите немалый перечень приложений, которые предлагают превратить ваш смартфон в проектор. В описании некоторых даже недвусмысленно говорится о том, что в роли проектора выступает именно камера, проецируя изображение с экрана на стену через матрицу.

В результате у некоторых приложений набралось по несколько миллионов загрузок. Вот только никакой проектор со смартфона они на самом деле не делают.



Приложения обещают превратить смартфон в проектор, однако это невозможно / Фото 24 канал

Если вы откроете отзывы к любому из этих приложений, то увидите, что ни один пользователь не получил обещанного функционала. И мы сейчас не говорим о приложениях, которые используются для управления уже существующими моделями проекторов через Bluetooth. Создатели некоторых утилит прямо обещают, что превратят любой смартфон в проектор.

Важно! В лучшем случае такое приложение сразу же начинает демонстрировать вам рекламу, а в худшем вы можете стать жертвой злоумышленников и потерять деньги.

Разумеется, разработчики не хотят, чтобы их приложения удалили из Google Play, поэтому выходят из ситуации по-разному:

одни просто обрамляют экран смартфона в рамку, имитируя проектор;

другие просто выдают уведомление о необходимости подключения дополнительного оборудования;

а третьи предлагают загружать сторонние программы, которые не имеют никакого отношения к проекторам.

Ни в одном из случаев пользователи не получат обещанный функционал, поскольку для того, чтобы превратить смартфон в проектор, обычной камеры недостаточно.

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Итог

Не стоит доверять рекламе, которая обещает благодаря приложениям превратить ваш смартфон в универсальный инструмент. В лучшем случае вы просто не получите желаемого результата, а в худшем – вы можете быть обмануты и даже ограблены.

Устанавливая приложения на свой смартфон, нужно быть осторожным, даже если речь идет об официальном магазине программ Google Play, так как и он содержит немало мошеннических утилит, направленных на доверчивых пользователей.