Линейка автобусов-внедорожников Praetorian от компании Torsus очень разнообразна. Изюминкой серии является высокий уровень шумоизоляции, универсальность, вместимость автобуса в 36 пассажиров, антикоррозийный каркас, эффективная система кондиционирования и внежорожность автобуса. При покупке вы можете изменить характеристики автобуса.
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Praetorian может проехать любое препятствие / Фото Torsus
Как обновили внедорожник
Выслушав отзывы клиентов Torsus решили дополнить внедорожник несколькими улучшениями:
- Освещение заменят с галогенного на светодиодное;
- Стандартные фары автобуса заменят прожекторами на 4100 люменов. Фоны смогут светить рассеянным светом или сфокусированным лучом;
- Добавят освещение с обеих сторон внедорожника;
- Улучшат систему кондиционирования. Теперь автобус, в котором будет находиться 35 человек сможет охладить свой салон с 60 градусов по Цельсию до 30 градусов за 3 минуты;
- Обновлена система пожаротушения BlazeCut. Она сможет самостоятельно тушить пожар вокруг топливной системы, моторного отдела и других критических отделов;
- В салон добавлены два огнетушителя и огнеупорные материалы.
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Torsus Praetorian: смотреть видео онлайн