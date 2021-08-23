Данные федеральных прокуроров свидетельствуют о том, что лидер банды Даррен Линдсей купил Apple Watch в январе 2020 года и связал их с учетной записью AT&T. Вероятно часы с самого начала задумывались как помощники в ограблении.

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Как помогли Apple Watch

Банда сделала из часов GPS-трекер. Его закрепили под бампером жертвы, а затем отследили расположение автомобиля через приложение "Локатор".

Однако сначала их ждала неудача. Попав в салон через разбитое окно и обыскав его, преступники поняли, что внутри денег нет.

Разочарованные, они покинули место, чтобы вернуться на следующий день. На этот раз повезло больше. Дождавшись владельца автомобиля, они схватили его и силой посадили в свой автомобиль.

У жертвы отобрали все вещи, в том числе ключи от гостиничного номера.

Позже Индиго Грант, одна из членов банды, вошла в гостиницу и нашла в номере желанные деньги. 500 тысяч долларов, которые жертва тоже "заработала" незаконным путем – торговлей наркотиками.

Бывшего же их владельца за это время успели побить и вывезти в штат Коннектикут. Сначала его планировали убить, однако позже передумали и отпустили.

Преступники даже сфотографировались со своей добычей / Фото New York Post

Прибыль поделили между всеми членами группировки. Но счастье длилось недолго. В июле всех арестовали. Оказалось, что на их совести ряд ограблений в 2019 и 2020 годах. Главарь банды виновным себя не признал. Однако данные, полученные со смартфонов, доказывают вину всех.

Во время суда адвокат Индиго Грант пытался смягчить приговор, опираясь на то, что она – мать троих детей, владелица малого бизнеса и единственная кормилица семьи.

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