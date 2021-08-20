Преступника, который скрывался от правосудия 15 лет, поймали с помощью распознавания лиц
Источник:The Verge
Порой новые технологии помогают раскрывать старые преступления, которые годами лежат на полке безнадежных дел. На этот раз полиции удалось поймать беглеца, который избегал ответственности за свои действия 15 лет. И помогла в этом технология распознавания лиц.
Как заявили в Министерстве юстиции США, подозреваемый обокрал больше 20 человек, обманом получив сотни тысяч долларов. Сегодня Рэнди Левину 54 года. Он уже получил приговор суда.
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История Рэнди Левина
- Беглец не впервые оказывается в руках полиции.
- В 2005 году в отношении него уже велось расследование – его подозревали в очередной афере.
- Он предлагал людям услуги по открытию игровых счетов, а для пущего правдоподобия во время телефонных разговоров включал на фоне звуки казино.
- Тогда ФБР изъяло у Левина паспорт, но он нашел выход: мужчина просто заявил, что потерял документы и смог легко их восстановить.
- Это позволило сбежать из США. Рэнди Левин отправился в Польшу.
- В этой стране он тоже успел попасть в руки местной полиции. В 2008 году его арестовали, но вопрос об экстрадиции решали аж до 2011 года. За это время преступник успел снова скрыться.
Технологии против преступности
В 2020 году Левин в очередной раз попался. Он пришел в австрийский банк и попытался открыть счет, предъявив уже не американский, а мексиканский паспорт. Однако хитрость не удалась: система распознавания лиц смогла идентифицировать беглеца. Его передали правоохранительным органам.
Дальше его ждала экстрадиция, которую провели в том же году. Сразу же после возвращения на родину Левин предстал перед судом и получил приговор, который ждал его еще с 2005 года.
Кроме этого, он получил еще одно обвинение. Как показало расследование, Левин организовал криптовалютную аферу, взяв у двоих потерпевших 5 миллионов долларов в обмен на биткоины. Конечно же, никаких биткоинов никто не получил.
Рэнди Левина приговорили к четырем годам тюрьмы.Не можете выбрать технику, нужен осмотр или распаковка? Посетите страницу ASUS. Это пионер украиноязычного Facebook, созданный в далеком 2009 году. Здесь вы найдете сотни видео о технике, а также презентации новых ноутбуков в онлайн-формате.