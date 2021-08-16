Преобразовать тепло в энергию: изобретатели разработали волокна из нанотрубок

Термоэлектрические генераторы – это перспективная отрасль энергетики. Например, их используют на некоторых космических аппаратах. Для производства электричества используется разность температур, а для нагрева используется радиоактивный элемент. Теперь же ученые разработали более компактный генератор, который можно вшить в ткань.

Ученые из Университета Райса, США, и Токийского университета разработали углеродные нанотрубки, которые можно вшивать в ткань. Трубки выполняют роль термоэлектрического генератора и могут продуцировать электроэнергию. Имея высокий показатель проводимости, трубки преобразуют тепло в энергию. Также их можно использовать как радиаторы и охлаждать необходимые устройства.

Интересно ТОП-7 украинских YouTube-каналов о технологиях: интересно и полезно

Углеродные нанотрубки могут продуцировать электричество: смотреть видео онлайн

Подробнее о разработке

Электричество производится путем неравномерного нагрева материала. Это явление известно как эффект Зеебека, когда электродвижущая сила возникает между двумя контактами из-за разницы температур.

То есть, если одна сторона термоэлектрического материала теплее другой, то вырабатывается энергия. Тепло можно получить, например, от Солнца, или как побочный эффект работы определенных устройств. Добавление же энергии может побудить материал остыть.

Теоретически, углеродные нанотрубки, которые вшиты в ткань можно использовать в одежде. Тогда можно получать электроэнергию благодаря теплу, которое вырабатывает тело человека. Такая технология имеет большой потенциал, ведь можно использовать любое побочное тепло, чтобы получить энергию.