Премиум подписка в образовательном приложении Headway стала бесплатной для украинцев

Премиум подписка в приложении Headway теперь доступна для всех украинцев бесплатно. Приложение необходимо только установить и настроить.

Что такое Headway

Headway – это образовательное приложение, в котором собрано более 1000 нон-фикшн книг и более 13 000 карточек с идеями, лайфхаками и обьяснениями для них.

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Удобство в том, что книги можно как читать, так и слушать. Вам только нужно скачать приложение, выбрать интересы, сколько времени в день вы готовы уделять чтению и когда, и приложение само подберет вам нужные книги, которые могут заинтересовать.

Премиум-подписка для украинцев бесплатная / Фото Headway

Немного о приложении Headway и где его скачать

Приложение Headway было запущено в 2019 году украинским EdTech-стартапом. Оно приобрело широкую популярность и имеет немалую аудиторию, насчитывающую более 11 миллионов человек в более чем 140 странах мира. В 2020 году приложение стало мировым лидером по загрузкам в нише сокращенных версий книг и весь следующий год оставалось в топе App Store.

Загрузить приложение можно в:

App Store;

Google Play.