На премии Global Mobile Awards назвали лучший смартфон 2021 года

Ежегодно на премии Global Mobile Awards, которая проводится в рамках выставки Mobile World Congress, вручают награды в нескольких номинациях, касающихся мобильных технологий. В частности определяют лучший смартфон года.

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra 5G назвали лучшим смартфоном 2021 года. Как отметили судьи, это "лучший Android-смартфон, который когда-либо производила Samsung, с большим количеством функций, потрясающим экраном AMOLED, лучшими в своем классе камерами и другим".

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Кто еще попал в список победителей

Интересно, что до короткого списка этой же категории прошел еще один смартфон Samsung — Galaxy S20 FE, который, как отмечается, "предоставил любимые фанатами функции флагманского Galaxy S20 большему количеству пользователей. Среди таких функций камера с искусственным интеллектом и дисплей Infinity-O с кадровой частотой 120 Гц.

Церемония награждения состоялась 30 июня.

Для нас является честью получить признание в таком конкурентном соревновании, как на нынешней премии GLOMO. Samsung имеет длительную и успешную историю развития инноваций, и нашей целью – сегодня и в будущем является обеспечение пользователей устройствами, которые будут удовлетворять их потребности,

– сказала Стефани Чхве, старший вице-президент и руководитель отдела маркетинга, подразделение мобильных коммуникаций Samsung Electronics.

Другие категории

Лучший прорыв в области мобильных технологий: Rakuten Mobile, которая владеет мессенджером Viber.

Премия за прорывные инновации: ARM за разработку процессоров мобильных устройств.

Лучшая инновация для реагирования и восстановления от COVID-19: Китайско-Японская больница дружбы, а также компания Huawei за технологию 5G Telemedicine Solution for COVID-19.

Лучшие мобильные инновации для развивающихся рынков: Huawei по RuralStar Pro connectivity and digital solution inclusion.

Лучший сервис мобильного оператора: Telenor Digital.

Напомним, в 2020 году лучшим смартфоном признали OnePlus 7T Pro.