Сразу после покупки смартфона мы некоторое время осторожно относимся к нему: не бросаем его, стараемся избегать падений, клеим защитную пленку на экран и носим устройство в чехле. Но со временем мы уже не так заботливы и пренебрегаем не то что элементарными правилами пользования смартфоном, а, буквально, оставляем его в опасности.

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Не оставляйте смартфон на солнце

Постоянное воздействие солнечных лучей негативно влияет на смартфон. Поскольку техника не любит как слишком низких, так и слишком высоких температур – стоит придерживаться температурного режима. Часто смартфон от чрезмерной температуры может даже выключиться. В повседневном сценарии использования гаджета вы вряд ли заметите этот эффект, если не держите его на подоконнике, а вот водители автомобилей, в частности таксисты, хорошо знают о чем речь.



Високая температура негативно влияет на технику / Фото 24 канала

Почему оставлять смартфон на солнце опасно

Сенсорный экран перестанет работать

Ваш смартфон сделан из металла и стекла – двух материалов, которые очень быстро поглощают тепло и могут нагреваться до очень высоких температур. Поэтому, если телефон остается лежать на палящем солнце, стеклянный сенсорный экран быстро перегревается и начинает капризничать. Вы можете столкнуться с чем угодно, от небольших сбоев до зависания функций и даже полной неисправности.

Ваш смартфон сделан из металла и стекла – двух материалов, которые очень быстро поглощают тепло и могут нагреваться до очень высоких температур. Поэтому, если телефон остается лежать на палящем солнце, стеклянный сенсорный экран быстро перегревается и начинает капризничать. Вы можете столкнуться с чем угодно, от небольших сбоев до зависания функций и даже полной неисправности. Полное отключение

Как только температура вашего телефона превысит 95 градусов, смартфон начнет выключаться. К счастью, некоторые телефоны, такие как iPhone, оснащены встроенными датчиками, которые уведомят вас о перегреве. Поэтому, если вы видите предупреждающее сообщение, обязательно уберите телефон в тень, прежде чем он выключится.

Как только температура вашего телефона превысит 95 градусов, смартфон начнет выключаться. К счастью, некоторые телефоны, такие как iPhone, оснащены встроенными датчиками, которые уведомят вас о перегреве. Поэтому, если вы видите предупреждающее сообщение, обязательно уберите телефон в тень, прежде чем он выключится. Батарея теряет заряд

В краткосрочной перспективе воздействие солнечных лучей может привести к быстрому разряду аккумулятора. И если телефон остается на солнце в течение длительного времени, это увеличивает нагрузку на аккумулятор. Если вы не будете осторожны, аккумулятор может даже выйти из строя и откажется заряжаться.

В краткосрочной перспективе воздействие солнечных лучей может привести к быстрому разряду аккумулятора. И если телефон остается на солнце в течение длительного времени, это увеличивает нагрузку на аккумулятор. Если вы не будете осторожны, аккумулятор может даже выйти из строя и откажется заряжаться. Потеря данных и повреждение

Еще одна причина, по которой вы никогда не должны оставлять свой телефон на солнце, заключается в том, что это может привести к необратимому внутреннему повреждению. Воздействие избыточного тепла может вызвать ряд проблем, таких как потеря данных, сбой материнской платы и даже внутреннее повреждение ваших файлов.

Совет! Если вы хотите, чтобы ваш смартфон дольше послужил вам – лучше не подвергать его чрезмерному влиянию высоких и низких температур. Как уберечь смартфон от мороза – читайте в нашем материале.

Не кладите телефон на стол

Никогда не кладите телефон на стол: смартфону здесь не место даже на деловой встрече или небольшой тусовке с друзьями. Это не только не красиво в отношении ваших друзей или партнеров, но и не совсем безопасно.

Опрометчивым движением вы можете сбросить смартфон со стола на пол, или вылить на него что-то, а это никак положительно не повлияет на его работу.



Не кладите смартфон на край стола и лучше держите его в надежном месте / Фото Unsplash

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Гигиена смартфона

Пожалуй, не стоит дополнительно разъяснять, почему нельзя брать смартфон с собой в туалет. Это крайне плохая привычка, которая больше угрожает вашему здоровью, чем самому смартфону. Мы носим смартфон в кармане, берем в тренажерный зал, достаем в транспорте и даже кладем на стол – в течение дня на нем собирается масса микроорганизмов.

Важно! Экран смартфона – отличный рассадник бактерий, а мы пользуемся им крайне часто, поэтому рекомендуем по случаю очищать его специальными салфетками или спреем.

По этой же причине не стоит носить смартфон в кармане с наличными деньгами, а вот ключи и мелкие предметы могут быть опасными и для самого устройства. Как минимум от соседства с ключами может пострадать экран и корпус устройства.

Также рекомендуем позаботиться и о чистоте карманов, ведь мелкие частицы, мусор и пыль легко забиваются в разъемы для зарядки, наушников, микрофон и в динамики, а это может существенно повлиять на качество их работы.

Чистите смартфон от мусора

Наш смартфон может быть грязным не только снаружи, но и внутри. Устанавливая и удаляя приложения, снимая фото и видео и загружая файлы из интернета, мы накапливаем в памяти смартфона гигабайты мусора, который нужно время от времени удалять.

В процессе работы также собирается много ненужных файлов или кэша, который используется для более быстрой работы приложений, размер которых может достигать нескольких десятков гигабайт. Так, в процессе работы мессенджера Telegram в памяти смартфона дублируется практически все, что вам присылают в приложении или что вы видите в группах.

Поэтому рекомендуем следить за этим и удалять кэш программ, которыми вы пользуетесь чаще всего, хотя бы раз в месяц. Это касается мессенджеров, браузеров, приложений для соцсетей и других программ, которые вы используете в работе или же для развлечений.

Как быстро очистить кэш в смартфоне

Зайдите в Настройки;

Выберите "Приложения и уведомления" и нажмите "Показать все программы";

У вас появится список программ. Проверьте их все отдельно или выберите ту, которую хотите очистить;

Далее нажмите "Хранилище и кэш", затем "Очистить кэш".



Очистка кеша в приложениях / Фото 24 канала

Полезно! Подробнее о том, как очистить смартфон от мусора читайте в нашем материале, где мы пошагово рассказываем об этом.

Не устанавливайте приложения из неизвестных источников

Магазины для приложений от Google и Apple содержат миллионы программ для самых разных нужд. Однако не все приложения попадают в Play Маркет от Google, например. Некоторые приложения можно установить из альтернативных источников, скачав напрямую с сайтов разработчиков или же из других галерей приложений, которых немало.

По умолчанию Google блокирует установку приложений из других источников и предупреждает при скачивании таких файлов о том, что они могут навредить вашему смартфону. Вы можете отключить эти ограничения в настройках, однако помните, что устанавливая такие приложения, вы принимаете весь риск на себя.

Загрузка и установка приложений из неизвестных источников опасна потому, что вы никогда не знаете, что на самом деле может скрываться за программой, скачанной в интернете. Это может быть вирус, шпионское ПО, или же приложение, которое ворует вашу информацию и деньги.

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Следите за разрешениями приложений

Стоит отметить, что несмотря на предупреждения в самом Play Маркете частенько попадаются программы, способные лишить лишних денег не очень внимательных пользователей. Обычно их маскируют под популярные игры или приложения для выбора обоев, тем и рингтонов. Насторожиться стоит уже в самом онлайн-магазине – часто такие программы имеют низкий рейтинг и нелестные отзывы, поэтому не обходите эту секцию страницы.

При установке мошеннические программы тоже можно отследить. Тревожным звоночком являются запросы нехарактерных прав. Например, если вы устанавливаете приложение для поиска обоев, а он запрашивает доступ к звонкам и SMS, лучше удалить его немедленно. Скорее всего такое приложение после установки начнет совершать звонки и отправку сообщений на платные номера, и вы быстро распрощаетесь с деньгами на счету.

Надеемся, наши советы были полезными для вас. Помните, что ваш смартфон скрывает немало секретов и неочевидных функций, с помощью которых вы можете сделать пользование телефоном более удобным. Мы рассказываем вам о самых интересных секретах или приложения в рубрике Советы Техно 24.