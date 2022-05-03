Сначала следует разобраться со стандартом USB-C 2.1. Его главная "фишка" – увеличение максимальной мощности передачи со 100 Вт до 240 Вт. На практике это означает меньшее количество кабелей для разных устройств дома, поскольку одним таким кабелем можно зарядить, как обычный смартфон или монитор, так и довольно мощный ноутбук.

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Что показала компания Club3D

Модельный ряд состоит из трех кабелей:

Самая простая CAC-1573 может использоваться только для питания.

Модель CAC-1575 может передавать 240 Вт мощности и передавать данные – пропускная способность составляет 20 Гбит/с. Этого достаточно для вывода изображения с разрешением 4К с кадровой частотой 60 к/с.

Топовая модель CAC-1576 имеет пропускную способность данных 40 Гбит/с.



Кабели стандарта USB-C 2.1 (нажмите на изображение для подробной информации) / Фото Club3D

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Длина CAC-1573 и CAC-1575 составляет 2 метра, CAC-1576 – 1 метр. О стоимости данных пока нет – ее, судя по всему, готовы озвучить только по запросу.

Следует отметить, что выпуск таких кабелей является шагом на перспективу, поскольку пока нет потребительских блоков питания с разъемом UCB-C, которые выдавали бы 240 Вт. Однако эти кабели можно использовать для передачи данных и зарядки другой техники.