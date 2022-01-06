Среди других функций гаджета: мониторинг частоты сердечных сокращений и определение уровня кислорода в крови. Устройство представили в рамках конференции CES 2022 в Лас-Вегасе, где компания получила несколько наград за инновации в категории "Здоровье и благополучие".

Интересно Galaxy Z Fold3 / Z Flip3: преимущества третьего поколения революционных складных смартфонов Samsung

Как работают часы

Представители Quantum Operation рассказали, что им удалось реализовать систему благодаря прогрессу в сфере масс-спектрометрии. Ремешок и корпус нового гаджета выполнены из двух запатентованных материалов, которые играют важную роль в получении данных об уровне сахара в крови.

Умные часы Quantum Operation также имеют особую конструкцию, которая устраняет лишние шумы при получении данных. Для запуска ключевой функции пользователь должен надеть часы на руку, активировать мониторинг из меню и подождать около 20 секунд.

В компании утверждают, что итоговые результаты полностью соответствуют показателям, которые предлагают традиционные глюкометры.

Применение часов с глюкометрами

Кроме очевидных сценариев в будущем Quantum Operation планирует предложить свои устройства страховым компаниям и поставщикам медицинских услуг, которые будут распространять умные часы среди своих клиентов. Кроме того, стартап намерен создать облачную платформу для сбора медицинских данных с согласия своих пользователей – таким образом Quantum Operation хочет поддержать медицинские организации в борьбе с диабетом и другими тяжелыми заболеваниями.

Что известно о Quantum Operation

С момента основания в 2017 году Quantum Operation привлек 3,7 миллиона долларов венчурного финансирования. Сейчас стартап работает с медицинскими регуляторами Японии, тестируя свой гаджет и сравнивая его показатели с результатами одобренных глюкометров. Когда надежность умных часов с функцией мониторинга сахара будет официально подтверждена сертификатами, разработчики перейдут к коммерциализации перспективной технологии.

Не пропустите ThirdEye – очки смешанной реальности для массового рынка

Глюкометр в смарт-часах

Идея интеграции такого нужного устройства как глюкометр в умные часы не нова. Камнем преткновения собственно является неинвазивный метод измерения уровня сахара в крови. До сих пор реализовать такую технологию не было возможности, хотя за это брались Apple и Fitbit. Первая уже давно предпринимала попытки реализации такой функции и даже запатентовала один из методов, однако реализовать технологию на практике до сих пор так и не удалось.

Что касается Fitbit, то она пошла другой дорогой и в 2017 году заключила соглашение с разработчиком глюкометров Dexcom, чтобы объединить умные часы с медицинскими устройствами через Bluetooth. Такой подход не стал популярным среди пользователей, поэтому в новых моделях Fitbit отказалась от этой сложной системы.