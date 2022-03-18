Представлены официальные заключения о вмешательства России в работу новостных сайтов Украины

На официальном сайте киберполиции появились результаты проверки факта вмешательства в работу сайтов украинских СМИ со стороны России. Враг, получив доступ к ресурсам, разместил на них запретную символику.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины отмечает, что в результате атаки не пострадали никакие персональные данные. Не задело и информацию, которая содержалась на ресурсах.

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Что говорят в киберполиции

Первые результаты расследования – идентификация сети и серверов, которые злоумышленники использовали для атаки.

Уже этот факт свидетельствует о низком уровне подготовки хакеров, которые предприняли злонамеренные действия.

Действия правонарушителей будут квалифицированы как поддержка страны, которая совершает преступления против человечества и человечности.

Несмотря на низкий уровень подготовки агрессора, наши специалисты установили, что подготовка и эксплуатация уязвимости рекламного приложения готовилась с самого начала открытой российской агрессии.

В настоящее время угроза ликвидирована, все ресурсы возобновили свою работу,

– говорится в заявлении.

Доказательства, собранные в ходе расследования, будут использованы для привлечения виновных к ответственности.