Департамент киберполиции Национальной полиции Украины отмечает, что в результате атаки не пострадали никакие персональные данные. Не задело и информацию, которая содержалась на ресурсах.

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Что говорят в киберполиции

  • Первые результаты расследования – идентификация сети и серверов, которые злоумышленники использовали для атаки.
  • Уже этот факт свидетельствует о низком уровне подготовки хакеров, которые предприняли злонамеренные действия.
  • Действия правонарушителей будут квалифицированы как поддержка страны, которая совершает преступления против человечества и человечности.
  • Несмотря на низкий уровень подготовки агрессора, наши специалисты установили, что подготовка и эксплуатация уязвимости рекламного приложения готовилась с самого начала открытой российской агрессии.

В настоящее время угроза ликвидирована, все ресурсы возобновили свою работу,
– говорится в заявлении.

Доказательства, собранные в ходе расследования, будут использованы для привлечения виновных к ответственности.