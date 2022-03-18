Департамент киберполиции Национальной полиции Украины отмечает, что в результате атаки не пострадали никакие персональные данные. Не задело и информацию, которая содержалась на ресурсах.
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Что говорят в киберполиции
- Первые результаты расследования – идентификация сети и серверов, которые злоумышленники использовали для атаки.
- Уже этот факт свидетельствует о низком уровне подготовки хакеров, которые предприняли злонамеренные действия.
- Действия правонарушителей будут квалифицированы как поддержка страны, которая совершает преступления против человечества и человечности.
- Несмотря на низкий уровень подготовки агрессора, наши специалисты установили, что подготовка и эксплуатация уязвимости рекламного приложения готовилась с самого начала открытой российской агрессии.
В настоящее время угроза ликвидирована, все ресурсы возобновили свою работу,
– говорится в заявлении.
Доказательства, собранные в ходе расследования, будут использованы для привлечения виновных к ответственности.