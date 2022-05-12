Pixel Buds Pro уже сравнивают с Sony WF-1000XM4 – они получили несколько похожий дизайн корпуса. Однако в случае Google предусмотрены цветовые акценты. Кроме того, они недалеко ушли от Pixel Buds 2020 года выпуска.

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Характеристики Pixel Buds Pro

Как уже отмечалось, наушники обладают системой активного шумоподавления, способной адаптироваться к окружению пользователя.

Также присутствует режим прозрачности, позволяющий слышать окружающие звуки при воспроизведении аудио.

Работу этих режимов обеспечит 6-ядерный чип.

Поддерживается функция многоточечного подключения через Bluetooth, благодаря которой осуществляется автоматическое переключение между используемыми устройствами.

Сообщается о поддержке пространственного звука, но в отличие от AirPods Pro в этих наушниках отсутствует функция отслеживания положения головы пользователя. Ожидается, что она появится позже.

В общем, эта модель станет самым премиальным продуктом компании в этой категории и будет прямым конкурентом Apple AirPods Pro.



Наушники Pixel Buds Pro / Фото Google

Автономность

Без шумоподавления наушники способны проработать 11 часов, а с ним – до 7 часов.

С кейсом общее время автономной работы составляет 31 час.

Для зарядки кейса предусмотрен интерфейс USB Type-C, а также поддержка беспроводной зарядки.

Сами наушники защищены от влаги в соответствии со стандартом IPX4, а кейс – IPX2.



Наушники Pixel Buds Pro / Фото Google

Дополнительные функции

Компания также позаботилась о пользователях, которым не нравится чувство герметичности в ушах от силиконовых накладок наушников. У Pixel Buds Pro есть датчики, которые "измеряют давление в ушном канале, чтобы вкладки могли сбрасывать его, помогая пользователю избежать дискомфорта". Как именно это работает, пока неясно – стоит дождаться поступления в продажу и первых тестов.

Наушники будут доступны в четырех цветах: черном, бледно-голубом, зеленом и красном.



Наушники Pixel Buds Pro / Фото Google

Google Pixel Buds Pro поступят в продажу 28 июля. Предзаказ можно будет оформить с 21 июля.

Оценили новинку в 199 долларов.