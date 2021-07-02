Чем особенный накопитель от Apricorn

Как и все продукты вендора Apricorn, модели серии Fortress L3 SSD обеспечивают аппаратное 256-битное AES XTS-шифрование и поставляются в защищенных корпусах. Целевой аудиторией нового накопителя на 20 Тбайт являются корпоративные пользователи, которые имеют дело с важной информацией, требующая защиты от конкурентов или иных структур.

Интересно ZTE представила умную футболку YouCare: что она может

Один из директоров компании, Джон Филдинг, отмечает, что "во времена, когда атаки вымогателей становятся практически ежедневным явлением, критически важным требованием для бизнеса является повышенная надежность". Как считают в Apricorn, в этих условиях наличие офлайн-бекапов является насущной потребностью.

Из заявления Филдинга можно сделать вывод, что продукт компании ориентирован в основном на бизнес, поэтому и цена такого SSD будет немалая.

Новые модели соответствуют требованиям американского стандарта шифрования FIPS 140-2 level 3 – более высокий уровень, доступный портативных устройств.

более высокий уровень, доступный портативных устройств. Благодаря новому шифровальному чипсету линейка L3 стала самой быстрой в портфолио Apricorn.

Модели оснащены ударопрочными алюминиевыми корпусами с клавиатурами для ввода паролей и поставляются со сменными кабелями типов USB Type-A и Type-C .

. Доступны различные варианты емкости, от 500 Гбайт до 20 Тбайт.

Не пропустите Предварительная версия Windows 11 уже доступна для участников программы Windows Insider

По данным Apricorn, в флагманских моделях используются 9,5-мм модули памяти NS379C20T0VC0-U0 компании Novachips. О цене и времени начала продаж будет объявлено впоследствии.