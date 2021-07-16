Страница устройства с подробностями о нем появилась в Steam. Пока что можно только зарезервировать Deck для покупки, чтобы получить уведомление, когда оно поступит в продажу.

Интересно 52 работника Facebook использовали доступ к личным данным пользователей в собственных целях

Детали и характеристики Steam Deck

Стоит отметить, что слухи о разработке такой консоли ходили в сети еще за полтора месяца до официального анонса. В Valve обещают, что на Deck будут доступны все игры из библиотеки Steam — достаточно лишь войти в свою учетную запись. С устройства также можно будет пользоваться другими функциями, привязанными к учетной записи, например, списком друзей, чатами, магазином и облачными сохранениями.

Deck работает на специально адаптированной версии SteamOS 3.0 и поддерживает технологию совместимости Proton — благодаря ей, как утверждает компания, "играм, скорее всего, не потребуется портирование". На устройство разрешат устанавливать Windows и стороннее ПО. В системе специально различные меню для удобства управления на небольшом экране.

Как выглядит игровая консоль Steam Deck / Фото Valve и IGN

Технические характеристики

В продажу поступит три модели, идентичные во всем, кроме объема накопителя: 64 ГБ (eMMC), 256 или 512 ГБ (NVMe SSD). В каждой предусмотрен слот для карты microSD.

Устройство оснащено гибридным процессором AMD, в котором используются микроархитектуры Zen 2 и RDNA 2.

Центральный процессор работает на частоте 2,4-3,5 Ггц, а Графический — на частоте 1,0-1,6 Ггц.

16 ГБ оперативной памяти LPDDR5.

В Deck будет семидюймовый сенсорный дисплей разрешением 1280x800, яркостью 400 нт, а также частотой обновления 60 Гц.



Консоль Steam Deck / Фото Valve

Компьютер оснащен портом USB-C и аудиоразъемом на 3,5 миллиметра, а также поддерживает Bluetooth 5.0 и Wi-Fi подключение.

Приблизительный вес устройства – 669 граммов, а размеры — 298 на 117 на 49 миллиметров.

Отдельно в продажу поступит зарядная станция с портами для периферийных устройств и подключения к телевизору, а также интернету по кабелю. Подробностями о ней обещают поделиться позже.



Консоль Steam Deck / Скриншот IGN из видео Steam Deck

Цена Steam Deck

Цены на три модели с разными накопителями будут отличаться:

64 ГБ – 399 долларов

256 ГБ – 529 долларов

512 ГБ – 649 долларов

В декабре 2021-го продажи начнутся в США, Канаде, Великобритании и странах ЕС. Позже список регионов планируют расширять, но ранее 2022 года в других странах Deck не появится.

Пока что Valve позволяет лишь зарезервировать портативный ПК для жителей стран "первой волны". Для этого нужно внести депозит в пять долларов. Для борьбы с перекупщиками применят специальную систему, которая до 17 июля не позволит оставить заявку на покупку пользователям, которые не покупали ничего в Steam за июнь 2021-го.