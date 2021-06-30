Представлена дешевая технология зарядки смартфонов за 5 минут

Группа исследователей из Кембриджского университета вскоре сможет разработать функциональную систему, которая позволит полностью заряжать аккумуляторы смартфонов в течение 5 минут. Также она может увеличить срок жизни батарей, избегая при этом их перегрева.

Исследовательскую группу возглавляет доктор Ашрей Рао из Кембриджской Кавендишской лаборатории. В процессе исследования поведения литий-ионных аккумуляторов при заряде и разряде команда разработала механизм для управления скоростью зарядки, что привело к созданию сверхбыстрой системы.

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Перспективы изобретения

Данная революционная технология зарядки, как сообщается, имеет низкую стоимость и может увеличить срок жизни аккумулятора, избегая при этом перегрева.

Пока неизвестно, сколько времени потребуется исследователям для коммерциализации открытия.

Следует отметить, что в последнее время подобные заявления раздаются одно за другим. Многие технологические компании вступили в гонку, чтобы быть лучшими в этой сфере и первыми предложить своим клиентам наилучшую технологию быстрой зарядки. Кроме того, некоторые производители смартфонов объединились для создания единого стандарта быстрой зарядки, чтобы не только унифицировать эту технологию, но и уменьшить ее влияние на экологию.

Подробностей о том, как работает новая технология, лежащая в ее основе, пока нет.