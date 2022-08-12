Модель этого года может в первую очередь похвастаться меньшей толщиной корпуса, которой достигли благодаря новым петлям. В результате Mix Fold 2 в разложенном состоянии всего немного толще обычного порта USB-C. Толщина в разложенном состоянии – 5,4 миллиметра, в сложенном – 11,4 миллиметра. Масса смартфона – 262 грамма.
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Подробные характеристики Xiaomi Mix Fold 2
- Внутренний экран представлен дисплеем Eco 2 OLED Xiaomi Mix Fold 2 диагональю 8,02 дюйма и разрешением 2К. Смысл технологии Eco2 OLED заключается в отсутствии одного слоя, в результате чего увеличивается яркость и улучшается цветопередача. Дисплей производится по технологии LTPO и поддерживает автоматическую регулировку кадровой частоты в широком диапазоне от 1 до 120 герц.
- Защита обеспечивает ультратонкое защитное стекло нового поколения с толщиной 0,03 миллиметра.
- Внешний дисплей представлен панелью AMOLED Samsung E5 c диагональю 6,56 дюйма и разрешением Full HD+. Максимальная кадровая частота здесь тоже 120 герц.
- Оба экрана поддерживают автоматическую регулировку температуры цвета в зависимости от условий освещения.
- Xiaomi Mix Fold 2 получил стереодинамики.
Xiaomi Mix Fold 2 / Фото Xiaomi
- Емкость аккумулятора составила 4500 миллиампер-часов, он поддерживает зарядку по проводу мощностью 67 ватт.
- Смартфон построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.
- В комплекте 12 гигабайтов оперативной памяти стандарта LPDDR5 и от 256 гигабайт до 1 терабайта флэш-памяти UFS 3.1.
Интересно, что оболочка операционной системы для Mix Fold 2 называется MIUI Fold 13. То есть, это не обычная MIUI, а специальная версия, оптимизированная для смартфонов с такими форматами экрана. Вероятно, у нее будет набор уникальных функций.
Xiaomi Mix Fold 2 / Фото Xiaomi
Камера
- Основная камера Mix Fold 2 создана в сотрудничестве с Lecia и представлена тремя модулями.
- В основном используется 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX766, широкоугольный объектив и система оптической стабилизации.
- Также имеется модуль с 13-мегапиксельным сенсором и сверхширокоугольным объективом и модуль с 8-мегапиксельным сенсором и телеобъективом.
- Фронтальная камера – 20-мегапиксельная.
Камеры Xiaomi Mix Fold 2 / Фото Xiaomi
Цены
Стоимость новинки уже известна:
- 12/256 гигабайтов – 1335 долларов.
- 12/512 гигабайтов – 1485 долларов
- 12 гигабайт/1 терабайт – 1780 долларов.
Таким образом, Mix Fold 2 намного дешевле Galaxy Z Fold 4.
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Xiaomi Mix Fold 2 / Фото Xiaomi