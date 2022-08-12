Модель этого года может в первую очередь похвастаться меньшей толщиной корпуса, которой достигли благодаря новым петлям. В результате Mix Fold 2 в разложенном состоянии всего немного толще обычного порта USB-C. Толщина в разложенном состоянии – 5,4 миллиметра, в сложенном – 11,4 миллиметра. Масса смартфона – 262 грамма.

Интересно Анонсирован Samsung Galaxy Fold 4: лучше камера и многозадачность, но все еще высокая цена

Подробные характеристики Xiaomi Mix Fold 2

Внутренний экран представлен дисплеем Eco 2 OLED Xiaomi Mix Fold 2 диагональю 8,02 дюйма и разрешением 2К. Смысл технологии Eco2 OLED заключается в отсутствии одного слоя, в результате чего увеличивается яркость и улучшается цветопередача. Дисплей производится по технологии LTPO и поддерживает автоматическую регулировку кадровой частоты в широком диапазоне от 1 до 120 герц.

Защита обеспечивает ультратонкое защитное стекло нового поколения с толщиной 0,03 миллиметра.

Внешний дисплей представлен панелью AMOLED Samsung E5 c диагональю 6,56 дюйма и разрешением Full HD+. Максимальная кадровая частота здесь тоже 120 герц.

Оба экрана поддерживают автоматическую регулировку температуры цвета в зависимости от условий освещения.

Xiaomi Mix Fold 2 получил стереодинамики.

Xiaomi Mix Fold 2 / Фото Xiaomi

Емкость аккумулятора составила 4500 миллиампер-часов , он поддерживает зарядку по проводу мощностью 67 ватт.

, он поддерживает зарядку по проводу мощностью 67 ватт. Смартфон построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 .

. В комплекте 12 гигабайтов оперативной памяти стандарта LPDDR5 и от 256 гигабайт до 1 терабайта флэш-памяти UFS 3.1.

Интересно, что оболочка операционной системы для Mix Fold 2 называется MIUI Fold 13. То есть, это не обычная MIUI, а специальная версия, оптимизированная для смартфонов с такими форматами экрана. Вероятно, у нее будет набор уникальных функций.

Xiaomi Mix Fold 2 / Фото Xiaomi

Камера

Основная камера Mix Fold 2 создана в сотрудничестве с Lecia и представлена ​​тремя модулями.

В основном используется 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX766 , широкоугольный объектив и система оптической стабилизации.

, широкоугольный объектив и система оптической стабилизации. Также имеется модуль с 13-мегапиксельным сенсором и сверхширокоугольным объективом и модуль с 8-мегапиксельным сенсором и телеобъективом.

Фронтальная камера – 20-мегапиксельная.



Камеры Xiaomi Mix Fold 2 / Фото Xiaomi

Цены

Стоимость новинки уже известна:

12/256 гигабайтов – 1335 долларов.

12/512 гигабайтов – 1485 долларов

12 гигабайт/1 терабайт – 1780 долларов.

Таким образом, Mix Fold 2 намного дешевле Galaxy Z Fold 4.

Смотрите официальный рекламный ролик: видео

Xiaomi Mix Fold 2 / Фото Xiaomi