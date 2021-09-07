Чем особенный ElectricKar K5

По габаритам ElectricKar K5 больше похож на квадроцикл с кабиной. Однако само название прямо указывает на то, что производитель считает свое детище электромобилем.

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Какова же цена ElectricKar K5

ElectricKar K5 продается на Alibaba по цене 1700 евро – сегодня столько стоят некоторые флагманские смартфоны. При этом автомобиль позволяет разгоняться до 40 км/ч с помощью 800-ваттного двигателя и позволяет проехать без подзарядки до 66 км.



Самый дешевый в мире электромобиль ElectricKar K5 / Фото Regal Raptor Motors Co.

Емкость аккумулятора составляет 2,7 кВт*ч – он полностью заряжается от розетки за 8 часов.

ElectricKar K5 имеет длину 2,2 метра, ширину 1,09 метра и высоту 1,62 метра. При этом внутри есть места для водителя и пассажира.

Кстати, не так давно на выставке в Киеве представили компактные электромобили украинского производства. Речь идет о моделях Konyk и Volyk от "Электропрайда", которые тоже внешне напоминают ElectricKar K5, однако цена на украинские машины далеко не так мала, как на китайские, хотя выглядят они, мягко говоря, не очень.