Чем особенный ElectricKar K5
По габаритам ElectricKar K5 больше похож на квадроцикл с кабиной. Однако само название прямо указывает на то, что производитель считает свое детище электромобилем.
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Какова же цена ElectricKar K5
ElectricKar K5 продается на Alibaba по цене 1700 евро – сегодня столько стоят некоторые флагманские смартфоны. При этом автомобиль позволяет разгоняться до 40 км/ч с помощью 800-ваттного двигателя и позволяет проехать без подзарядки до 66 км.
Самый дешевый в мире электромобиль ElectricKar K5 / Фото Regal Raptor Motors Co.
Емкость аккумулятора составляет 2,7 кВт*ч – он полностью заряжается от розетки за 8 часов.
ElectricKar K5 имеет длину 2,2 метра, ширину 1,09 метра и высоту 1,62 метра. При этом внутри есть места для водителя и пассажира.