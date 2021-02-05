Австралийская компания Alauda Aeronautics выпустит первый в мире летающий гоночный автомобиль Airspeeder. Пока что он будет управляться дистанционно, как дрон, а уже на будущий год за руль сядет пилот.

Airspeeder разрабатывается командой специалистов, которые работали в ведущих компаниях аэрокосмической и автомобильной промышленности: McLaren, Babcock Aviation, Boeing, Jaguar Land Rover, Rolls-Royce, Brabham.

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Что известно

В ближайшие месяцы объявят серию летающих электромобилей Airspeeder Mk3, поступит информация о ее участниках и трассах. Пока Airspeeder будет управляться дистанционно, но в 2022 году планируются полноценные гонки с пилотами за рулем аероболидов.

Airspeeder Mk3 включает в себя набор технологий, которых раньше не было в электрических летательных аппаратах. Сюда входят системы предотвращения столкновений LiDAR и Radar, что создают "виртуальную силовое поле" вокруг болида, рама и фюзеляж из углеродного волокна, разработанные для обеспечения прочности, жесткости и легкости.



Alauda Aeronautics / Фото Daily Mail

Airspeeder весит 100 килограммов без пилота и позволяет развивать скорость до 120 километров в час.

Во время гонки пилот сможет делать такие же крутые повороты, как болиды "Формулы-1", но в трех измерениях, включая способность двигаться по вертикали,

— говорят разработчики.

Гран-при Airspeeder будет включать в себя скоростные пит-стопы. Для этого инженеры разработали инновационную систему быстрого извлечения и замены батарей на земле. Это, как и в "Формуле-1", придаст элемент стратегии в гонки, когда команды смогут варьировать вес блока батарей для обеспечения или мощности, или большей маневренности.