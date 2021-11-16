Недостатки классических дронов-мультикоптеров

Привычные дроны с вращающимися лопастями представляют некоторую угрозу людям, животным и даже другим дронам. Многие из них используют сенсоры и сложные алгоритмы обхода препятствий, некоторые производители создают специальные кожухи для защиты от последствий столкновений и иные решения, что дает возможность сохранить функциональность даже после инцидента.

Интересно Восстание машин: Tesla попала в аварию по вине автопилота, который не передал управление водителю

Docomo же нашла элегантное решение проблемы просто лишив свой дрон лопастей полностью. Новый беспилотник, по сути, является шаром, наполненным гелием. Расположенная снизу камера позволяет снимать фото и видео, а также беспилотник имеет разноцветную LED-подсветку, которую можно включать при необходимости.

Преимущества дрона-шара

Главным преимуществом новинки является ее бесшумность. Кроме того, отсутствует необходимость постоянно поддерживать устройство в воздухе благодаря использованию конструкции надувного шара, что обеспечивает длительное время автономного полета. Правда, пока в Docomo не уточняют, сколько времени модель способна сохранять работоспособность без подзарядки.

Эксклюзивная составляющая беспилотника Docomo – его двигательная система. На легком каркасе крепятся миниатюрные ультразвуковые модули, генерирующие микровибрации воздуха – они позволяют беспилотнику перемещаться в любом направлении.

Дрон Docomo в действии: смотрите видео