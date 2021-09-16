Чем особенны Xiaomi 11T и 11T Pro
Для начала стоит раскрыть характеристики Xiaomi 11T Pro, поскольку младшая версия – 11T – по сути является несколько упрощенной, однако в целом похожа на флагман.
К теме Xiaomi представила 11-дюймовый планшет Pad 5 с процессором Snapdragon 860
Xiaomi 11T Pro
Модель Xiaomi 11T Pro работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 888, который производится по технологии 5 нм.
- Процессор, в частности, поддерживает запись видео с разрешением 8K с поддержкой HDR10+.
- На задней стороне смартфона размещен блок камер с разрешением 108 Мп, 8 Мп (широкоугольная) и 5 Мп (телемакро). Расширенные возможности съемки и обработки видео стали одним из лейтмотивов всей презентации – для них компания нашла слово "Киномагия" (Cinemagic).
- Интересным нововведением стала функция Audio Zoom: во время съемки можно указать точку на изображении с источником звука, который будет усилен.
- Кроме двух основных микрофонов предусмотрен и третий – он при необходимости обеспечивает работу системы активного шумоподавления.
- AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и диагональю 6,67 дюйма поддерживает 1 миллиард цветов, частота обновления составляет до 120 Гц. Качество изображения подтверждается сертификатом A+ от DisplayMate. За защиту экрана отвечает покрытие Gorilla Glass Victus. Поддерживаются Dolby Vision и Dolby Atmos.
Возможности Xiaomi 11T и 11T Pro / Скриншот
Автономность
В то же время важнейшим новшеством Xiaomi 11T Pro является поддержка технологии Xiaomi HyperCharge, которая обеспечивает зарядку мощностью 120 Вт. Совместимое зарядное устройство поставляется в комплекте.
Смартфон оборудован аккумулятором емкостью 5000 мА*ч, батарея полностью заряжается всего за 17 минут. Производитель максимально оптимизировал работу быстрой зарядки, обеспечив 34 функции безопасности, на аккумуляторе предусмотрены 9 термодатчиков – перегрев практически исключается.
Цены на Xiaomi 11T Pro
Смартфон доступен в трех версиях:
- 649 евро за вариант с 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт на встроенном накопителе;
- 699 евро (8 Гбайт / 256 Гбайт);
- и 749 евро (12 Гбайт / 256 Гбайт).
Xiaomi 11T
Модель Xiaomi 11T является упрощенной версией флагмана. Смартфон отличается лишь тем, что работает на процессоре MediaTek Dimensity 1200, а зарядное устройство имеет мощность до 67 Вт – полная зарядка батареи производится за 36 минут. Внешне новинки выглядят идентично.
Данная модель доступна в версиях:
- 8 Гбайт / 128 Гбайт за 499 евро;
- 8 Гбайт / 256 Гбайт за 549 евро.