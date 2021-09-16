Чем особенны Xiaomi 11T и 11T Pro

Для начала стоит раскрыть характеристики Xiaomi 11T Pro, поскольку младшая версия – 11T – по сути является несколько упрощенной, однако в целом похожа на флагман.

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Xiaomi 11T Pro

Модель Xiaomi 11T Pro работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 888, который производится по технологии 5 нм.

Процессор, в частности, поддерживает запись видео с разрешением 8K с поддержкой HDR10+.

На задней стороне смартфона размещен блок камер с разрешением 108 Мп, 8 Мп (широкоугольная) и 5 Мп (телемакро). Расширенные возможности съемки и обработки видео стали одним из лейтмотивов всей презентации – для них компания нашла слово "Киномагия" (Cinemagic).

Интересным нововведением стала функция Audio Zoom: во время съемки можно указать точку на изображении с источником звука, который будет усилен.

Кроме двух основных микрофонов предусмотрен и третий – он при необходимости обеспечивает работу системы активного шумоподавления.

AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и диагональю 6,67 дюйма поддерживает 1 миллиард цветов, частота обновления составляет до 120 Гц. Качество изображения подтверждается сертификатом A+ от DisplayMate. За защиту экрана отвечает покрытие Gorilla Glass Victus. Поддерживаются Dolby Vision и Dolby Atmos.



Возможности Xiaomi 11T и 11T Pro / Скриншот

Автономность

В то же время важнейшим новшеством Xiaomi 11T Pro является поддержка технологии Xiaomi HyperCharge, которая обеспечивает зарядку мощностью 120 Вт. Совместимое зарядное устройство поставляется в комплекте.

Смартфон оборудован аккумулятором емкостью 5000 мА*ч, батарея полностью заряжается всего за 17 минут. Производитель максимально оптимизировал работу быстрой зарядки, обеспечив 34 функции безопасности, на аккумуляторе предусмотрены 9 термодатчиков – перегрев практически исключается.

Цены на Xiaomi 11T Pro

Смартфон доступен в трех версиях:

649 евро за вариант с 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт на встроенном накопителе;

699 евро (8 Гбайт / 256 Гбайт);

и 749 евро (12 Гбайт / 256 Гбайт).

Xiaomi 11T

Модель Xiaomi 11T является упрощенной версией флагмана. Смартфон отличается лишь тем, что работает на процессоре MediaTek Dimensity 1200, а зарядное устройство имеет мощность до 67 Вт – полная зарядка батареи производится за 36 минут. Внешне новинки выглядят идентично.

Данная модель доступна в версиях:

8 Гбайт / 128 Гбайт за 499 евро;

8 Гбайт / 256 Гбайт за 549 евро.

Кстати, третьим смартфоном на мероприятии стал обновленный Xiaomi 11 Lite 5G NE. Его основным отличием от базовой модели Mi 11 Lite является процессор Qualcomm Snapdragon 778G. Производитель отметил, что модель является самым тонким (6,81 мм) и самым легким (158 г) смартфоном с поддержкой 5G. Устройство доступно в вариантах 6 Гбайт/128 Гбайт за 369 евро и 8 Гбайт/128 Гбайт за 399 евро.