Особенности смартфона Vivo T1x 4G

Размеры устройства составляют 164,26×76,08×8 мм, а вес – 182 грамма. Интересно, что смартфон имеет 3,5-мм разъем для наушников.

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Процессоры

Гаджет получил процессор Snapdragon 680, содержащий восемь вычислительных ядер Kryo 265 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. В роли графического процессора выступает Adreno 610, а в роли модема – Snapdragon X11 LTE, не поддерживающий сети 5G.

Память и автономность

Что касается оперативной и постоянной памяти, то на рынке будут доступны две версии на 4 и на 8 ГБ оперативной памяти, которые соответственно будут иметь по 64 и 128 ГБ постоянной памяти на борту.

Смартфон снабдили аккумулятором на 5000 мА час. Есть адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, порт USB Type-C.



Смартфон Vivo T1x 4G / Фото Vivo

Экран и камеры

Экран с диагональю 6,58 дюйма имеет разрешение 2408×1080 пикселей (FHD+). Частота обновления экрана составляет 90 ГЦ.

В передней части установлена 8-мегапиксельная камера. Тройная тыльная камера совмещает 50-мегапиксельный блок и два датчика с 2 млн пикселей.

Цена Vivo T1x 4G

Цена смартфона на рынке США будет составлять 160 долларов (≈4 837 гривен) .