Представили концепт украинского ударного stealth-беспилотника: видео

Над проектом работают 25 лучших украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли во главе с бывшим гендиректором ГП "Антонов" Александром Лосем и экс-главой Государственного космического агентства Украины Владимиром Усовым. Сверхбыстрый боевой дрон способен переносить вооружение весом до 1 тонны.

Проект беспилотника ACE ONE без преувеличения можно назвать амбициозной разработкой украинской оборонной промышленности. На продемонстрированном публике видео он поражает ракетой другой беспилотник, похожий на российский "Орион". Другой кадр показывает уничтожение боевого танка Т-90 – также российского.

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Что известно о беспилотнике

БПЛА получит технологию стелс.

Сообщается, что он сможет нести во внутренних отсеках вооружение массой до одной тонны.

Размах крыльев аппарата – 11 метров, а его длина – восемь метров.

Дрон имеет боевой радиус 1500 км.

Максимальная высота полета составляет 13,5 километра.

При достаточно больших размерах и весе (максимальный взлетный вес 7,5 тонн) аппарат сможет развивать почти звуковую скорость – 0,95 Маха.

Аппарат получит один турбореактивный двигатель.

Точная цена одного такого самолета неизвестна. Разработчик указывает стоимость "комплекта", однако неизвестно, сколько аппаратов в него входит. Вместе с наземной станцией управления такой комплект оценили в 12-13 миллионов долларов.

На что способен ACE ONE

Судя по видео, это беспилотный аппарат будет не только разведчиком, но и сможет нести и использовать высокоточное управляемое вооружение против воздушных целей, и бомбы, что свободно падают, против наземных.

Как пишет Defense Express, фактически речь идет о создании многофункционального боевого летательного аппарата, который способен применять различные виды тяжелого современного и перспективного вооружения против целей как на земле, так и в воздухе и выполнять функции присущи самолетам боевой авиации.

Смотрите компьютерную визуализацию концепта: видео