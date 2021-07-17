Первый в мире смартфон без цензуры: представили Freedom Phone под управлением FreedomOS

Сторонник Дональда Трампа и самый молодой биткоин-миллионер Эрик Финман представил проект "смартфона свободы". Согласно замыслу, его пользователи смогут "читать то, что нравится, смотреть то, что нравится, и думать то, что захочется".

Мобильное устройство назвали Freedom Phone, что переводится как телефон свободы. Первый в мире смартфон без цензуры оценили в 500 долларов.

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Что известно о Freedom Phone

О характеристиках практически ничего не рассказали. Известно только, что смартфон получил много памяти, 6-дюймовый экран и камеру с датчиками высокого разрешения.

Интересно, что никакого стандартного магазина приложений в этой модели не предвидится. Однако обещали собственный магазин приложений, из которого пользователи смогут загружать приложения, не подвергшиеся цензуре.

Будут в смартфоне и заранее установленные приложения – "некоторые из самых популярных запрещенных". Например, на картинке телефона можно увидеть скандальный Parler.

Заявлена операционная система FreedomOS, но на базе чего она создана – неизвестно. По словам Финмана, Freedom Phone "делает все, что делает ваш текущий телефон, за исключением шпионажа и цензуры за вами".

Создатели уверяют, что, в отличие от устройств Apple и Android, Freedom Phone не будет сливать данные из приложений, логи клавиатуры и данные геолокации. Еще одна функция, которая предотвращает слив данных, называется Trust: она предупредит пользователя, если приложение или сайт захочет отслеживать какую-то информацию о вас.

Freedom Phone поступит в продажу в США в августе по цене 500 долларов.