Новое исследование может повлиять на перспективы предстоящих полетов на Марс и другие планеты. Оказалось, что в космосе скорость разрушения эритроцитов в человеческом теле увеличивается на 54 процента.

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Что известно

Один из компонентов крови, наряду с плазмой, лейкоцитами и тромбоцитами – это эритроциты. Их также называются красными кровяными тельцами. Их роль в человеческом организме сложно переоценить, ведь они переносят кислород, обеспечивают жизнедеятельность всего организма.

В обычных земных условиях эритроциты циркулируют 120 дней и разрушаются в печени и селезенке, а на их место быстро приходят новые. В случае космонавтов было выявлено нарушение этого баланса: у них процесс разрушения на 54 процента интенсивнее. Более того, даже через год после возвращения на Землю скорость разрушения эритроцитов все равно оставалась на 30 процентов выше нормы, хотя ситуация и улучшается примерно через три – четыре месяца после приземления.

Это означает, что в сосудах уменьшается количество элементов для переноса жизненно важного кислорода, и они не успевают возобновляться. В результате возникает анемия, что приводит к кислородному голоданию тканей. Причина этого явления пока неизвестна.

Проявления анемии достаточно широкие. Чаще всего это чувство слабости, усталость, общее недомогание, головокружение, головокружение, плохая концентрация внимания и понимания, затрудненное дыхание при физической нагрузке. При очень тяжёлой анемии организм может компенсировать недостаток кислорода путем увеличения частоты сердечных сокращений. У пациентов может быть частое сердцебиение, стенокардия, признаки сердечной недостаточности.

Ученые считают, что космическим агентствам следует скорректировать диету астронавтов с учетом более серьезной потери эритроцитов.