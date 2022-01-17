Новое исследование может повлиять на перспективы предстоящих полетов на Марс и другие планеты. Оказалось, что в космосе скорость разрушения эритроцитов в человеческом теле увеличивается на 54 процента.
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Что известно
Один из компонентов крови, наряду с плазмой, лейкоцитами и тромбоцитами – это эритроциты. Их также называются красными кровяными тельцами. Их роль в человеческом организме сложно переоценить, ведь они переносят кислород, обеспечивают жизнедеятельность всего организма.
В обычных земных условиях эритроциты циркулируют 120 дней и разрушаются в печени и селезенке, а на их место быстро приходят новые. В случае космонавтов было выявлено нарушение этого баланса: у них процесс разрушения на 54 процента интенсивнее. Более того, даже через год после возвращения на Землю скорость разрушения эритроцитов все равно оставалась на 30 процентов выше нормы, хотя ситуация и улучшается примерно через три – четыре месяца после приземления.
Это означает, что в сосудах уменьшается количество элементов для переноса жизненно важного кислорода, и они не успевают возобновляться. В результате возникает анемия, что приводит к кислородному голоданию тканей. Причина этого явления пока неизвестна.
Ученые считают, что космическим агентствам следует скорректировать диету астронавтов с учетом более серьезной потери эритроцитов.