Обновление 2020.48.26 для электромобилей Tesla получило режим Boombox и новые игры: Cat Quest Solitaire и The Battle of Polytopia. Илон Маск пообещал, что последняя игра скоро будет доступна в мультиплеерном режиме.

Детали обновления

Режим Boombox доступен в Tesla, если в электромобиле установлена специальная колонка для предупреждения пешеходов, сообщает Telescope. В Model 3 она размещена спереди слева под бампером.

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Не все владельцы Tesla используют этот спикер. Например, компания Ingenext всего за 22 доллара продает модуль для отключения внешнего динамика Tesla Model 3, который по умолчанию все время издает предупреждающий звук для пешеходов во время движения электромобиля.

Пользователи обнаружили, что в режиме Boombox можно активировать определенные штатные мелодии и ритмы. Там есть даже озвучка как у фургона с мороженым, звук истребителя TIE Fighter из "Звездных войн" и песня Лютика "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" из сериала "Ведьмак". Можно загружать и воспроизводить и собственную музыку. Эта опция также доступна в режиме Summon.

К тому же обновление мультимедийной системы Tesla позволяет изменять звук клаксона. Пользователям стали доступны: блеяние козы, шипение змеи, аплодисменты, рождественские колокольчики, испускание газов из организма, La Cucaracha и звуки саксофона.

Apple Music и Amazon Music

Пользователи также заметили, что в последней версии мультимедийного обновления есть упоминания об Apple Music и Amazon Music. Вероятно Tesla скоро добавит эти потоковые аудиосервисы в систему. Сейчас в электромобилях доступны лишь Spotify и Tidal.