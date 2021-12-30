Правительство США требует от украинца Макса Полякова продать свою долю в Firefly Aerospace

Ссылаясь на соображения национальной безопасности правительство Соединенных Штатов требует от украинского предпринимателя Максима Полякова продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace Inc.

Bloomberg сообщает, что еще в конце ноября Поляков получил письмо от Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), в котором было сформулировано требование, чтобы Поляков и его инвестиционная компания Noosphere Venture Partners продали около 50% акций Firefly основываясь на обеспечении интересов национальной безопасности.

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Издание также отмечает, что по словам представителей Полякова, тот согласился на продажу компании, в то же время отмечая, что он не считает владение им Firefly Aerospace угрозой национальной безопасности США.

Что теперь происходит с Firefly Aerospace

По словам людей знакомых с ситуацией, которые общались с журналистами Bloomberg, сейчас правительство прекратило все операции по запуску ракет компании на авиабазе Ванденберг на время решения вопроса собственности. Отмечается, что в правительстве США переживают из-за того, что важные военные технологии могут попасть в Украину или в Россию или другие страны, которые также занимаются развитием космических программ.

Реакция компании Firefly Aerospace

В Firefly Aerospace отмечают, что Максим Поляков предварительно прошел все необходимые проверки и ранее никаких проблем с безопасностью не было выявлено.

В комментарии Bloomberg представители компании заявили:

Noosphere Ventures и Поляков понимают, что действия CFIUS происходят на фоне растущего напряжения между Украиной и Россией. Noosphere Ventures прилагает все усилия, чтобы решать проблемы с CFIUS наиболее эффективным и подходящим способом.

Успехи Firefly Aerospace в 2021 году

Компания Firefly Aerospace недавно запустила свою первую ракету Alpha. Запуск закончился контролируемым взрывом ракеты и компания готовилась к проведению второго полета.

Среди прочего компания в 2021 году получила контракт от NASA на создание космического тягача в рамках программы SBIR. Новый "космический тягач" должен доставить полезную нагрузку на орбиты, к которым сложно добраться с помощью классических ракет.

Также Firefly Aerospace получила от NASA контракт на сумму в 93,3 миллиона долларов для доставки десяти научно-технических устройств к Морю Кризисов на Луне в рамках программы NASA "Артемида". Посадочный аппарат Firefly Blue Ghost должен доставить груз на поверхность Луны в 2023 году.

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Стоит отметить, что в Украине в Днепре есть RnD центр Firefly Aerospace, который занимается разработкой и созданием некоторых элементов ракеты и спутников на заказ. Какой будет его судьба в будущем пока неизвестно.

Также Макс Поляков является владельцем компании Noosphere Ventures, которая имеет значительное влияние на космическую отрасль и все, что с ней связано в Украине. Как повлияют на работу фонда требования правительства США пока также неизвестно.