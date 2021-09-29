Правительство поддержало проект Государственной космической программы Украины на 2021-2025 годы
Источник:фейсбук Олега Уруского
29 сентября на заседании Кабинета министров Украины обсудили проект Закона "Об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021 – 2025 годы". Как стало известно, правительство поддержало проект. Теперь его рассмотрят в Верховной Раде.
Программа, как ожидается, будет способствовать развитию украинской космической отрасли. В частности, предприятий Государственного космического агентства Украины.
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Что предусматривает законопроект
Программа предусматривает шесть заданий:
- осуществление космической деятельности в интересах национальной безопасности и обороны;
- создание космических систем наблюдения Земли и их составляющих;
- внедрение космических технологий на рынке услуг;
- создание ракетно-космической техники;
- фундаментальные и прикладные научные исследования в сфере космической деятельности;
- правовое, научно-методическое и информационное обеспечение мероприятий Программы.
Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете, а также других источников, не запрещенных законодательством. Ориентировочный объем необходимых средств на 2021 – 2025 годы составляет 40,78 миллиарда гривен, в том числе из государственного бюджета 15,76 миллиарда гривен,
– пишет Олег Уруский.