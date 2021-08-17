Правила хорошего торга: как снизить цену при покупке с рук в интернете

Просить скидку некомфортно – мы не хотим выглядеть мелочными или обидеть продавца. Однако в желании сэкономить нет ничего постыдного. Главное – знать, как правильно торговаться, чтобы обе стороны остались довольны. Специально для Техно 24 гиперпространство объявлений IZI.ua разобралось, как правильно просить скидку при покупке на сайтах объявлений.

В каких случаях стоит просить скидку

Просите скидку за покупку оптом

Выражение "оптом дешевле" прочно вошло в нашу жизнь. Многие знают, оптовая цена должна быть ниже розничной, но не пользуются этим. Не стесняйтесь просить скидку, если намерены закупиться по полной.

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Допустим, вы въезжаете в съемную квартиру и хотите быстро и недорого обставить комнаты. На сайте объявлений подвернулся не только идеальный рабочий стол, но и диван со стульями. Набор продается у одного продавца. Если купите все, он наверняка уступит цену. Посмотрите весь список того, что предлагает продавец. Ведь покупая оптом, вы облегчаете ему жизнь, избавляя от необходимости переписываться и встречаться с покупателями.

Просите скидку за недостатки

Чтобы получить скидку можно указать на недостатки товара, из-за которых продавец может пойти на уступку. При покупке ноутбука обращайте внимание на потертости корпуса, работоспособность батареи или отсутствие коробки. Покупая велосипед, осматривайте состояние рамы, втулки, седла. Даже небольшой недостаток – повод просить скидку.

Проверять товар перед покупкой стоит не только ради скидки. Вернуть товар "не из магазина" – непростая задача. Поэтому надеяться на порядочность продавца не стоит. Лучше сразу проверить покупку.

Просите скидку за недостатки / Фото shoppickups

Просите скидку просто так, но найдите аргументы

Наиболее простой способ снизить цену – попросить об этом. Но просьба должна быть аргументированной. Отсутствие работы или долг по кредиту не подойдут. Лучше отыскать аналогичное предложение по более низкой цене и отправить продавцу, ссылаясь на то, что у конкурентов этот продукт дешевле. Такой способ может и не сработать, но вероятность есть. В любом случае, минимальный рисерч конкурентов поможет сориентироваться в ценах.

Также можно "сыграть" на желании продавца продать товар как можно скорее. Скажите прямо, что "готовы купить прямо сейчас по столько-то грн", предложив цену ниже первичную. Но сначала покажите заинтересованность: расспросите о товаре, узнайте причину продажи. Таким образом продавец увидит реального клиента. Это повысит шансы получить скидку.

Как правильно просить скидку

Определите ценность товара для себя и для продавца

Перед тем, как начать торговаться, важно понять ценность продукта и сколько вы готовы за него отдать. Даже если заплатите половину от начальной цены, это еще не значит, что останетесь в выигрыше. Отталкивайтесь от собственного понятия ценности, а не от заявленной стоимости.

Для аргументированного торга также полезно понимать ценность товара для продавца.

Например, скидку на последнюю модель iPhone вы врядли получите. Ведь если устройство в порядке, а цена справедливая, его точно купят. А вот за громоздкое пианино или старый диван, которые давно мозолят глаза, можно и поторговаться.

Ищите взаимную выгоду

Постарайтесь понять, в чем выгода вашего предложения для продавца. Вместо того, чтобы просить скидку, ссылаясь на повышение курса доллара, попробуйте найти разумные аргументы. Например, продавец предлагает встретиться в удобном районе, куда не все поедут, но вы готовы – правда, за скидку. В результате вы получите товар со скидкой, а продавец сэкономит время – win-win.

Не проявляйте чрезмерную заинтересованность

Не стоит расхваливать товар и рассказывать продавцу, как долго вы его искали. Если владелец увидит вашу заинтересованность, то шанс получить скидку стремится к нулю. Вместо этого лучше продемонстрируйте отношение к цене. Например, если получили отказ, скажите, что вам не выгодно соглашаться на его условия. Однако если идете ва-банк, будьте готовы пойти или купить без скидки.

Задавайте открытые вопросы

Открытый вопрос – это то, на которое невозможно ответить "да" или "нет". Таким образом вы как бы подводите продавца к тому, чтобы он нашел основания дать скидки. Вместо того, чтобы спрашивать: "есть ли скидки?", Лучше сказать: "Это немного дороже, чем я рассчитывал. Какие тут могут быть еще варианты?".

Как не надо просить скидку

Просить скидку на встречи с продавцом – запрещенный прием

В таких случаях покупатель рассчитывает на то, что продавец уже потратил время, приехав на встречу, и охотнее согласится на выгодные для покупателя условия. Однако в такой ситуации продавец может пойти на принцип и отказать.

Отдай как другу

Выглядит странно, когда незнакомый человек просит уступить на основании его статуса или странной причине. Неважно, кто он – студент, депутат или у него сегодня день рождения. Это не дает права получить скидку без вменяемой аргументации.

Всегда используйте аргументы / Фото pargo

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Не переходите на личности

Чтобы не случилось, избегайте крепких выражений и не переходите на личности. Оскорбляя человека вы проявите себя не с лучшей стороны, а о скидке и вовсе придется забыть. Обсуждайте товар или цену, но не продавца.

Грамотный торг никого не обижает, и превращается в разговор партнеров, которые хотят договориться. Придерживаюсь наши правила вы сможете эффективно торговаться и сами удивитесь, сколько денег можно сэкономить, просто попросив сделать скидку или предложив свою цену.