Правда или монтаж: Apple, возможно, показала iPhone 13 без выреза на экране

Все предыдущие утечки об iPhone 13 сообщали, что нынешние смартфоны Apple сохранят свой фирменный "чубчик", но он станет меньше. Однако теперь появилась вероятность, что это не так.

Фирменный видеосервис Apple TV + в своем арсенале шоу имеет сериал Тед Лассо. В его шестой серии показали странный iPhone: у него не было выреза на экране для фронтальной камеры и датчиков. Что это: монтаж ради монтажа или хитрый тизер?

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iPhone без чубчика

Вырез в верхней части экрана появился впервые в iPhone X. Он сразу вызвал недовольство пользователей, ведь многим просто мешал и заставлял раздражаться. Компанию неоднократно просили его убрать, но он продолжал появляться из года в год, став характерной чертой iPhone, которая отличала их среди конкурентов.

Теперь у фанатов бренда появилась надежда. Ведь несмотря на все сливы и утечки есть вероятность, что хотя бы одна из будущих версий iPhone 13 выйдет без выреза.

Неизвестный смартфон показывают в сериале дважды. Оба раза спешно и размыто.



Вероятный iPhone 13 / Кадр з серіалу Apple TV+ "Тед Лассо"

В первом случае мы видим телефон сбоку, что не позволяет хорошо рассмотреть его верхнюю часть. Однако видно, что выреза там нет, ведь он достаточно хорошо бросается в глаза. Что это – постобработка с ручным удалением выреза с помощью компьютерной графики, или все же тизер будущей новинки?

Во втором случае видим женщину, которая держит смартфон в руке. И если его задняя панель с двойной камерой видна хорошо, то когда демонстрируют экран, смартфон находится не в фокусе.

Вероятный iPhone 13 / Кадр из сериала Apple TV+"Тед Лассо"

Даже в размытом виде хорошо заметно отсутствие выреза. А судя по виду камер, перед нами не топовая модель.

Может ли это означать, что Apple спрятала фронтальную камеру под экран, покажет время. Напомним, презентация новинок должна состояться уже скоро – 14 сентября 2021 года. Официальные продажи стартуют с 24 сентября.