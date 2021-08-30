Фирменный видеосервис Apple TV + в своем арсенале шоу имеет сериал Тед Лассо. В его шестой серии показали странный iPhone: у него не было выреза на экране для фронтальной камеры и датчиков. Что это: монтаж ради монтажа или хитрый тизер?

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iPhone без чубчика

Вырез в верхней части экрана появился впервые в iPhone X. Он сразу вызвал недовольство пользователей, ведь многим просто мешал и заставлял раздражаться. Компанию неоднократно просили его убрать, но он продолжал появляться из года в год, став характерной чертой iPhone, которая отличала их среди конкурентов.

Теперь у фанатов бренда появилась надежда. Ведь несмотря на все сливы и утечки есть вероятность, что хотя бы одна из будущих версий iPhone 13 выйдет без выреза.

Неизвестный смартфон показывают в сериале дважды. Оба раза спешно и размыто.



Вероятный iPhone 13 / Кадр з серіалу Apple TV+ "Тед Лассо"

В первом случае мы видим телефон сбоку, что не позволяет хорошо рассмотреть его верхнюю часть. Однако видно, что выреза там нет, ведь он достаточно хорошо бросается в глаза. Что это – постобработка с ручным удалением выреза с помощью компьютерной графики, или все же тизер будущей новинки?

Во втором случае видим женщину, которая держит смартфон в руке. И если его задняя панель с двойной камерой видна хорошо, то когда демонстрируют экран, смартфон находится не в фокусе.

Вероятный iPhone 13 / Кадр из сериала Apple TV+"Тед Лассо"

Даже в размытом виде хорошо заметно отсутствие выреза. А судя по виду камер, перед нами не топовая модель.

Может ли это означать, что Apple спрятала фронтальную камеру под экран, покажет время. Напомним, презентация новинок должна состояться уже скоро – 14 сентября 2021 года. Официальные продажи стартуют с 24 сентября.

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