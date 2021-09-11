О проблемах сообщили пользователи смартфонов в указанных регионах. В соцсетях они пишут, что аппараты отключает, также запрещены продажи продукции Xiaomi.

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Компания борется с нелегальным ввозом товаров

Вероятно, что таким образом компания борется с продукцией, которую ввезли нелегально. Поэтому такая мера может коснуться большего количества пользователей по всему миру.

Блокировка длится в течение нескольких дней

Блокировка смартфонов длится уже несколько дней. В указанных регионах пользователи видят на экранах вот такое сообщение: "Политика Xiaomi не позволяет продавать или предоставлять продукт на территорию, на которой вы пытались его активировать. Для получения дополнительной информации обратитесь непосредственно к ретейлерам".

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Обратите внимание! В СМИ уже сообщили, что блокировку Xiaomi можно обойти путем перепрошивки смартфонов. Также не заблокировало те аппараты, которые активировали в других регионах.