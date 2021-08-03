Пожары в Турции: спутниковые фотографии показывают масштаб бедствия

Пожары в курортной Турции вспыхнули в конце июля 2021 года. За короткий промежуток времени стихия охватила южные курортные районы страны. На борьбу с ней были отправлены тысячи людей, а другие страны протянули руку помощи.

Многочисленные фотографии позволяют увидеть ужас, который совершают пожары в курортной Турции. Страдают туристы и местные жители, леса страны выгорают. Но пожарные уверенно тушат огонь, не давая ему причинить больший вред. Масштаб стихийного бедствия также можно оценить, взглянув на спутниковые изображения горящего юга Турции.

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Спутниковые фотографии масштабных пожаров в курортной Турции



Пожары 30 июля 2021 года, зафиксированные спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-3 / Фото European Space Agency

В Европейском космическом агентстве опубликовали изображение масштабных пожаров на юге Турции. В организации отмечают, что следует ожидать рекордно высоких температур, которых не "видели" с 1980-х годов XX века.

Причиной поднятия температуры оказался так называемый "тепловой купол" – область, где фактически скапливается тепло. Высокое давление в этой области не позволяет попасть туда холодному воздуху.

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Спутниковые снимки от Министерства обороны Турции



Пожар недалеко от города Мармарис / Фото Министерство обороны Турции



Лесные пожары возле города Мармарис, Турция / Фото Министерство обороны Турции

Пожары возле курортного города Мармарис зафиксировали два разведывательных спутника Министерства обороны Турции Göktürk-1 и Göktürk-2.

На фотографиях виден масштабный пожар недалеко от города. Эти спутниковые изображения Министерство обороны передало соответствующим службам страны для помощи в борьбе со стихией.

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Спутниковые снимки Maxar Technologies

Sky News опубликовало фотографии, сделанные Maxar Technologies, американской компанией, спутники которой находятся на разных орбитах и осуществляют постоянный дистанционный мониторинг планеты.



Пожар возле дамбы Оймапинар, Анталия / Фото Sky News



Пожары в районе города Манавгат, Анталия / Фото Sky News

Фотографии пожаров, сделанные спутником Worldview-2

Фотографии масштабных пожаров в курортной Турции собрала компания European Space Imaging. Компания получила изображение от спутника Worldview-2, который входит в "созвездие" спутников Maxar Worldview Constellation.

Фотографии были опубликованы на ресурсе Geospatial World.



Пожары в районе дамбы Оймапинар, Анталия / фото Geospatial World



Пожары возле города Манавгат / Фото Geospatial World



Лесные пожары возле города Манавгат / Фото Geospatial World

По состоянию на 3 августа 2021 года пожары в курортной Турции удалось взять под контроль. В то же время огонь вспыхнул в Греции.