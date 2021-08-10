Астронавт ESA Тома Песке опубликовал фотографии пожаров на полуострове Пелопоннес, где в старину располагался самый сильный город-государство региона Спарта. Международная космическая станция пролетала над этой частью Греции 6 августа 2021 года. Пожары в стране вспыхнули еще в конце июля 2021, но не получили тогда широкую огласку на фоне сокрушительных пожаров в курортной Турции.

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Пожары на полуострове Пелопоннес / Фото Thomas Pesquet Flickr

Глядя на фотографию, может показаться, что пожары не слишком разрушительны. Но если посмотреть на то, что происходит с окрестностями Афин, то видно всю ужасную силу огня.



МКС пролетела прямо над пожаром / Фото Thomas Pesquet Flickr

Смелые украинские пожарные помогают в борьбе с огненным бедствием в обеих странах, которые страдают от пожаров – в Турции и Греции.

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Последний кадр греческих пожаров / Фото Thomas Pesquet Flickr

Неизвестно, сделал ли Тома Песке больше фотографий. Вполне вероятно, что траектория движения Международной космической станции могла позволить астронавту сфотографировать пожары в окрестностях Афин. Но пока других фотографии Тома и Европейское космическое агентство не публиковало.

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