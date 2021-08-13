Греция горит: как выглядит выжженный пожаром остров Эвбея из космоса

Ужасная стихия огня после Турции перекинулась на Грецию. Бывший центр эллинистического мира горит. Одним из центров пожаров является остров Эвбея, который огонь не пожалел.

Европейское космическое агентство постоянно отслеживает ситуацию на поверхности Земли. Особенно пристально организация следит за ходом пожаров. Эти данные необходимы, чтобы правильно оценить риски и масштабы. Эта информация передается соответствующим органам стран, где произошло стихийное бедствие.

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Ужасные пожары в Греции на острове Эвбея



Масштаб пожаров на острове Эвбея огромный / Фото European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery

Огненная стихия охватила Грецию в начале августа 2021 года. Эти пожары стали крупнейшей экологической катастрофой страны за последние десятилетия.

Тушить огонь помогают и украинские пожарные.

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Эвбея в искусственных цветах



Фотография острова Эвбея, Греция, в искусственных цветах / Фото European Space Agency, Sentinel-2

На фотографии в искусственных цветах, которую опубликовало Европейское космическое агентство, хорошо видно масштаб бедствия. Огонь опустошил остров, уничтожив дома и лесные массивы. Тысячи людей вынуждены покинуть свои дома.

Оттенками коричневого и зеленого показаны опустошенные огнем районы острова.

Красный цвет выделяет растительность, которая осталась.

Огонь опустошил около 50 тысяч гектаров на севере острова Эвбея.

Опустошенные районы на севере острова



Опустошение огнем острова Эвбея / Фото European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery

На двух изображениях с разницей в 10 дней видно, насколько сильно огонь опустошил север острова.

Пожары уже удалось взять под контроль, однако вред, который причинил огонь, слишком велик, чтобы страна быстро об этом забыла.