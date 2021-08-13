Европейское космическое агентство постоянно отслеживает ситуацию на поверхности Земли. Особенно пристально организация следит за ходом пожаров. Эти данные необходимы, чтобы правильно оценить риски и масштабы. Эта информация передается соответствующим органам стран, где произошло стихийное бедствие.
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Ужасные пожары в Греции на острове Эвбея
Масштаб пожаров на острове Эвбея огромный / Фото European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery
Огненная стихия охватила Грецию в начале августа 2021 года. Эти пожары стали крупнейшей экологической катастрофой страны за последние десятилетия.
Тушить огонь помогают и украинские пожарные.
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Эвбея в искусственных цветах
Фотография острова Эвбея, Греция, в искусственных цветах / Фото European Space Agency, Sentinel-2
На фотографии в искусственных цветах, которую опубликовало Европейское космическое агентство, хорошо видно масштаб бедствия. Огонь опустошил остров, уничтожив дома и лесные массивы. Тысячи людей вынуждены покинуть свои дома.
- Оттенками коричневого и зеленого показаны опустошенные огнем районы острова.
- Красный цвет выделяет растительность, которая осталась.
Огонь опустошил около 50 тысяч гектаров на севере острова Эвбея.
Опустошенные районы на севере острова
Опустошение огнем острова Эвбея / Фото European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery
На двух изображениях с разницей в 10 дней видно, насколько сильно огонь опустошил север острова.
Пожары уже удалось взять под контроль, однако вред, который причинил огонь, слишком велик, чтобы страна быстро об этом забыла.