Защитная одежда пожарных со временем портится и может не так хорошо защищать от огня. Причиной тому могут быть физические повреждения, термические повреждения и даже воздействие ультрафиолетового излучения Солнца. Критически важным фактором для людей этой опасной профессии остается возможность точно определить, насколько сильно снаряжение потеряло свои защитные свойства. Здесь и придут на помощь новейшие датчики для определения целостности снаряжения.

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Пожарные будут иметь возможность точно определить "уровень прочности" снаряжения / Фото Unsplash

Как будут работать датчики определения "уровня прочности" снаряжения

Технология представляет собой пластырь, который крепится на пожарный костюм. Конечно, пластырь оборудовали специальными датчиками.

Сенсорная накладка использует графен для образования сети токопроводящих дорожек. Когда высокие температуры, влага, ультрафиолетовое излучение или другие повреждения превышают определенный уровень, графеновая дорожка разрушается и теряет свою электропроводность.

Таким образом, используя обычный вольтметр, можно определить "уровень жизни" защитного снаряжения благодаря показателям с сенсорного пластыря.

Такой перспективный способ определения "уровня целостности" защитного снаряжения можно использовать не только в пожаротушении, но и в других отраслях:

Горнодобывающая.

Нефтегазовая.

Даже скафандры астронавтов можно оборудовать такими датчиками.

Технология сенсорного пластыря была предварительно запатентована и до сих пор находится в разработке.

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