Стало известно, что 9 сентября 2021 года в 1:55 по Гринвичу на российском модуле "Звезда" сработал датчик задымления. Наряду с этим появилась информация, что астронавты МКС, находившиеся на американском сегменте станции, почувствовали запах дыма. Ситуацию быстро взяли под контроль.

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Модуль "Наука" пристыковался к "Звезде" 29 июля 2021 года / Фото NASA / Flickr Johnson

Что известно о ситуации на МКС

Сообщается, что происшествие произошло во время проведения автоматической подзарядки аккумуляторов. Сработал датчик задымления и аварийная сигнализация.

Космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий сообщил, что "экипаж видел дым и чувствовал запах гари".

Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, находясь на американском сегменте МКС, тоже сообщил о проблеме. Мужчина сказал, что почувствовал "запах горящего пластика или электронного оборудования".

Ситуацию взяли под контроль. Воздух на МКС очистили, включив агрегатный фильтр очистки атмосферы. Все системы работают в штатном режиме.

К сожалению, это не единственные проблемы российского сегмента МКС. Например, в модулях "Звезда" и "Заря" обнаружены трещины, через которые воздух медленно покидает станцию. Частично проблема была решена.

Кроме трещин известна и недавняя опасная ситуация во время стыковки модуля "Наука". После нескольких проблем до стыковки, после стыковки новый модуль самовольно включил двигатель, нарушив ориентацию МКС.