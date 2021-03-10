В дата-центре крупнейшего в Европе хостинг-провайдера OVH произошел пожар. В результате инцидента несколько центров обработки данных были выведены из строя, что повлияло на работу веб-сайтов по всему миру.

В дата-центре облачного провайдера OVH в Страсбурге (Франция) произошел пожар, никто из сотрудников компании не пострадал. OVH – крупнейший хостинг-провайдер в Европе и третий по величине в мире. OVH предоставляет услуги выделенных серверов, общего и облачного хостинга, регистрации доменов и VoIP телефонии.

Интересно Новый процессор Qualcomm Snapdragon бросит вызов Apple M1

Что происходит

Основатель компании OVH Октав Клаба сообщил, что возгорание произошло в дата-центре SBG2. Огонь уничтожил SBG2, а часть SBG1 разрушена.

В то же время на официальном сайте компании появилось сообщение с инструкциями и пояснениями:

В нашем центре обработки данных в Страсбурге произошел серьезный инцидент, связанный с пожаром в здании SBG2. Пожарные немедленно прибыли на место происшествия, но не смогли справиться с возгоранием в SBG2. Вся постройка была изолирована, что влияет на все наши услуги на SBG1, SBG2, SBG3 и SBG4. Если ваш сервис хостится в Страсбурге, мы рекомендуем активировать План аварийного восстановления. Все наши бригады полностью мобилизованы вместе с пожарными. Мы будем держать вас в курсе по мере поступления дополнительной информации.

В список пострадавших клиентов OVH входит компания Bad Packets, занимающаяся разведкой киберугроз, шахматный интернет-сервер Lichess.org, криптовалютная биржа Deribit, программное обеспечение для шифрования VeraCrypt, портал новостей eeNews Europe и другие.

Фото ночного пожара в Страсбурге / Фото Twitter/@xgarreau



Пламя потушили в 8:20 по киевскому времени. Как пишет Октав Клаба, пожарные продолжают охлаждать здания водой. Из-за отсутствия доступа к серверам услуги на SBG1, SBG3 и SBG4 сегодня не будут перезапущены. Он оценил сроки возобновления работы не пострадавших от огня объектах в 1 – 2 недели.

Update 7:20am

Fire is over. Firefighters continue to cool the buildings with the water.

We don’t have the access to the site. That is why SBG1, SBG3, SBG4 won’t be restarted today. — Octave Klaba (@olesovhcom) March 10, 2021

Из-за пожара также не работает отслеживание общественного транспорта во Львове, о чем написал мэр города Андрей Садовый на своих страницах в социальных сетях Facebook и Telegram. Подробнее об этом читайте на 24 канале по ссылке.