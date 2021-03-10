Пожар в дата-центре в Страсбурге: не работают десятки сайтов и услуг
В дата-центре крупнейшего в Европе хостинг-провайдера OVH произошел пожар. В результате инцидента несколько центров обработки данных были выведены из строя, что повлияло на работу веб-сайтов по всему миру.
Источник:24 канал
В дата-центре облачного провайдера OVH в Страсбурге (Франция) произошел пожар, никто из сотрудников компании не пострадал. OVH – крупнейший хостинг-провайдер в Европе и третий по величине в мире. OVH предоставляет услуги выделенных серверов, общего и облачного хостинга, регистрации доменов и VoIP телефонии.
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Что происходит
Основатель компании OVH Октав Клаба сообщил, что возгорание произошло в дата-центре SBG2. Огонь уничтожил SBG2, а часть SBG1 разрушена.
В то же время на официальном сайте компании появилось сообщение с инструкциями и пояснениями:
В нашем центре обработки данных в Страсбурге произошел серьезный инцидент, связанный с пожаром в здании SBG2. Пожарные немедленно прибыли на место происшествия, но не смогли справиться с возгоранием в SBG2. Вся постройка была изолирована, что влияет на все наши услуги на SBG1, SBG2, SBG3 и SBG4. Если ваш сервис хостится в Страсбурге, мы рекомендуем активировать План аварийного восстановления. Все наши бригады полностью мобилизованы вместе с пожарными. Мы будем держать вас в курсе по мере поступления дополнительной информации.
В список пострадавших клиентов OVH входит компания Bad Packets, занимающаяся разведкой киберугроз, шахматный интернет-сервер Lichess.org, криптовалютная биржа Deribit, программное обеспечение для шифрования VeraCrypt, портал новостей eeNews Europe и другие.
Фото ночного пожара в Страсбурге / Фото Twitter/@xgarreau
Пламя потушили в 8:20 по киевскому времени. Как пишет Октав Клаба, пожарные продолжают охлаждать здания водой. Из-за отсутствия доступа к серверам услуги на SBG1, SBG3 и SBG4 сегодня не будут перезапущены. Он оценил сроки возобновления работы не пострадавших от огня объектах в 1 – 2 недели.
Из-за пожара также не работает отслеживание общественного транспорта во Львове, о чем написал мэр города Андрей Садовый на своих страницах в социальных сетях Facebook и Telegram. Подробнее об этом читайте на 24 канале по ссылке.
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