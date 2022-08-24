Как сообщает 24 канал, стикеры Viber создали вместе с украинской иллюстраторкой Мирославой Шевченко. Загрузить их можно по ссылке.

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В стикерпаке есть истории о каждом из нас: о тех, кто переходит на украинский, донатит на ВСУ, волонтерит, платит налоги, несмотря на все учится, работает и приближает победу,

– рассказали в Viber.

Стикеры Viber ко Дню Независимости

Напомним, что в условиях информационного противостояния достаточно легко поддаться панике из-за фейкового сообщения. Особенно когда информация распространяется стремительно разными источниками, очень важно знать, кому можно доверять.

Поскольку многие украинцы пользуются мессенджером Viber как главным источником получения информации, компания сделала выборку из важных и проверенных каналов, с которой мы крайне рекомендуем ознакомиться.

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Кстати, Viber теперь доступен в десктопной версии Microsoft Store и как мобильное приложение в Samsung Galaxy Store . Это обновление позволяет пользователям по всему миру удобнее загружать Viber на компьютеры Windows и мобильные устройства Samsung.