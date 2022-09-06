Как повысить скорость мобильного интернета на Android: 5 лучших советов

Доступ в интернет сегодня является едва ли не самой главной функцией смартфона – порой более востребованной, чем возможность звонить. Однако что делать, когда скорость доступа вдруг упала и не позволяет совершать даже элементарные действия?

Скорость интернета может зависеть от целого ряда факторов как с вашей стороны, так и со стороны провайдера или других причин. Следует помнить, что часто проблема комплексная.

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Возвращаем быстрый интернет

Прежде всего рекомендуем проверить общую "засоренность" вашего смартфона. Дело в том, что обработка запросов требует определенных ресурсов, таких как оперативная память, например. Поэтому если у вас запущено большое количество программ или занята вся флэш-память (фотографиями, видео, музыкой или другими файлами), то этим следует заняться в первую очередь.

Удалите приложения, которыми вы не пользуетесь вообще и закройте ненужные в этот момент. Дело в том, что многие приложения для своей работы нуждаются в интернет-соединении и обновлениях. Если таковых много, то совокупность их фоновых соединений создает большую нагрузку. Кроме того, такие приложения "съедают" немалую часть мощности процессора, также участвующего в процессе обработки запросов.

вообще и закройте ненужные в этот момент. Дело в том, что многие приложения для своей работы нуждаются в интернет-соединении и обновлениях. Если таковых много, то совокупность их фоновых соединений создает большую нагрузку. Кроме того, такие приложения "съедают" немалую часть мощности процессора, также участвующего в процессе обработки запросов. Удалите ненужные файлы. Каждому приложению требуется место для кэширования данных. Некоторые из них нуждаются в нескольких гигабайтах для нормальной работы. Поэтому, если в памяти смартфона не хватает места, это может привести к тому, что она не сможет работать стабильно. Переместите ценные файлы на компьютер или в облако, а все скриншоты, которые уже выполнили свою функцию, некачественные фотографии, российскую музыку и прочий хлам удалите и не забудьте очистить корзину.

Неправильный тип соединения

Кстати, если речь идет о мессенджере Telegram, то его работа может заметно тормозиться при накоплении большого количества кэшированных файлов. Для быстрого доступа приложение загружает файлы в память и сохраняет их там длительное время. Исправить это можно лишь отчасти. Зайдите в Настройки – Данные и хранилище – Использование хранилища. Дождитесь, пока система определит размер кэша. Для начала установите срок хранения на минимальные три дня. Затем воспользуйтесь двумя функциями очистки ниже и вы заметите, что загрузка новых файлов, диалогов, меню и стикеров стала значительно быстрее. Однако если вы ежедневно просматриваете большое количество контента, вероятно, за три дня его будет накапливаться так же много и очищать придется каждый раз вручную.

Обязательно обратите внимание на тип мобильной сети. В Украине с 2020 года доступен 4G-интернет (LTE), однако иногда в смартфоне может быть выбрано подключение к медленным 3G-сетеям.

У разных производителей это меню может называться по-разному. Зайдите в Настройки смартфона и выберите меню, которое отвечает за настройки SIM-карт и мобильных сетей. Выберите нужную карту и перейдите в настройку "Тип сети". Выберите из списка 4G.

Плохой прием сети

Иногда это также является причиной падения скорости. Переключение смартфона в режим полета может устранить эту проблему, поскольку сбрасывает некоторые сетевые настройки. Это заставит ваш телефон снова искать доступные сети и на этот раз он может подключиться к лучшей. Это актуально даже для Wi-Fi.

Экономия данных

Замедлять интернет также способен режим сбережения данных. Он есть не во всех смартфонах, а некоторые производители не позволяют включать его сразу для всех приложений, ограничиваясь настройками для каждого отдельно. Так что если вы включали соответствующую настройку, то она может быть причиной проблем.

Кроме того, любое установленное приложение может иметь собственные настройки экономии данных, управление которым можно найти в настройках. Вы можете отключить сбережение данных для программ, с которыми вам нужна максимальная скорость.

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Сброс настроек сети (для Wi-Fi)

Если ни один из приведенных выше методов не работает, возможно, пришло время полного сброса настроек сети. В этом случае все сохраненные сетевые параметры будут полностью удалены, и устройство установит новую связь.

Чтобы сделать это, зайдите в Настройки и выберите меню Wi-Fi. Выделите соединение и выберите "Удалить (забыть) сеть". Затем выключите Wi-Fi и снова включите. Выберите свой список и заново введите пароль.

В завершение

Следует помнить, что на скорость мобильной сети могут влиять погода, географическое расположение (удаленность от антенн), материалы, из которого сделан дом, в котором вы находитесь, и многие другие факторы. В конце концов, это может быть проблема вашего провайдера – тогда вам поможет звонок в службу поддержки или смена компании, предоставляющей услуги.