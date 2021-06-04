Ученые определили, что 600 миллионов лет назад сутки на Земле составляли 21 час. Получается, что скорость вращения Земли вокруг оси замедляется примерно на 1,8 миллисекунды на 100 лет. Замедление вызывает гравитационное воздействие Солнца и Луны. Но в последнее время что-то пошло не так.

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Земля / Фото National Today

Грозит ли людям изменение скорости вращения планеты

В 2020 году ученые обнаружили, что Земля начала вращаться быстрее. Из-за этого сутки на Земле стали короче.

Чем именно вызван такой эффект ученые не могут сказать.

Вполне вероятно, что к этому привело таяние ледников. Вода из ледников курсирует к экватору из-за вращения планеты. Из-за этого скорость вращения Земли вокруг оси увеличивается. Но ученые говорят, что этот эффект не будет длиться долго и скоро Земля снова начнет замедляться.

На человечество это никак не повлияет. Ведь на то, чтобы продолжительность суток заметно изменилась, пойдут тысячелетия. Изменение времени вращения влияет разве что на сверхточные устройства, но с этим мы научились справляться, добавляя или отнимая в расчетах время.