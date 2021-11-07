Поток плазмы, длиной 6 тысяч световых лет: что известно о М87

Черные дыры – это компактные объекты, гравитация которых настолько мощная, что даже свет не может покинуть пределы объекта. И все же эта гравитация такая же, как, например, у звезд или планет. Просто мощнее. Поэтому вокруг черных дыр иногда образуются аккреционные диски и загадочные джеты.

Messier 87 или М87 – это огромная галактика, которая расположена на расстоянии около 53 миллионов световых лет от Солнца. Диаметр М87 составляет около 120 тысяч световых лет, что близко к диаметру Млечного Пути. Но М87 не плоская, а сферическая, поэтому ее масса значительно превосходит массу нашей Галактики. В центре галактики расположена сверхмассивная черная дыра, изображение которой удалось получить в 2019 году. В 2021 году получили изображения уже магнитных полей М87.

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Гигантский джет, аккреционный диск и черная дыра в центре галактики М87: смотреть видео

Как образуется джет у сверхмассивной черной дыры

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87 имеет массу примерно 6,5 миллиардов масс Солнца. Вокруг компактного объекта образовался аккреционный диск из вещества, которое притягивает мощная гравитация. Он раскручивается, разогреваясь до огромных температур.

Из центра аккреционного диска черной дыры "выстреливают" потоки плазмы, которые и называются джетами. Этот релятивистская струя, джет, имеет протяженность около 6 тысяч световых лет. Нужна действительно невероятная энергия, чтобы такой поток плазмы образовался и поддерживался.

Используя суперкомпьютер, ученые смогли провести сложную трехмерную симуляцию образования джета. Для этого использовали все имеющиеся данные. Симуляция подтвердила то, что современное понимание образования и существования джетов верно. Они образуются в сложном взаимодействии материала аккреционного диска, магнитных полей, намагниченной плазмы и искривленного пространства-времени. Однако большего понимания практически нет и единой общепринятой научной теории, которая бы подробно объяснила процесс образования и существования релятивистской струи пока не существует. И ученые продолжают исследования, наблюдения и моделирования, чтобы лучше понять нашу Вселенную.