Метеорный поток – это мелкие частицы, которые движутся в космическом пространстве и пересекают орбиту Земли. Образуются они из-за выброса вещества из комет. В случае Персеидов материнским телом стала короткопериодическая комета Свифта-Таттла. Свое название поток получил от созвездия Персея, в котором расположен радиант. Пыль Персеид врезается в земную атмосферу со скорость 60 километров в секунду. Эти пылинки очень быстро сгорают, но дают людям насладиться красотой "падающей звезды".

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Метеорный поток Персеиды 2021: смотреть видео онлайн

Как наблюдать за Персеидами

Лучшее время для наблюдений – после 23 часов и до 4 утра.

Конечно, нужно найти место как можно дальше от крупных населенных пунктов. Это обеспечит минимальное световое загрязнение. В этом поможет сервис Light Pollution Map.

Уменьшите яркость экрана Вашего телефона до минимума. Для того чтобы глаза адаптировались к темноте нужно много времени. Но одна яркая вспышка, например, телефона и процесс привыкания придется начинать сначала.

Помните, что красный свет не так напрягает человеческое зрение. Поэтому, если вы имеете красный фонарик – это будет идеальным решением для ночных астрономических вылазок.

Возьмите с собой теплую одежду, ведь августовские ночи уже стали довольно прохладные. Если у вас есть термос, то не забудьте заварить себе чаю или кофе.

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Оказавшись в нужное время в малозагрязненном светом месте, нужно найти созвездие Персея, в котором расположен радиант метеорного потока. Сделать это довольно просто: найдите Большую Медведицу; справа от нее найдите звезды, которые образуют букву W, это – созвездие Кассиопеи; Персей находит прямо под Кассиопеей.

Лучше сориентироваться на ночном небе поможет виртуальный планетарий Stellarium.

Обратите внимание, что справа от созвездия Персея расположена галактика Андромеды (Туманность Андромеды), которую можно увидеть невооруженным глазом.



Созвездие Персея с обозначением радианта и окружающих созвездий / Скриншот из виртуального планетария Stellarium

Что такое радиант? Радиант – это точка на небесной сфере, где сходятся обратные траектории метеоров. Проще говоря, метеоры "вылетают" из радианта.

В 2021 году условия для наблюдения за Персеидами складываются как нельзя лучше. Прогнозируемое количество метеоров составляет до 90 штук в час. Кроме того, Луна совсем не будет мешать наблюдениям и не будет засвечивать небо.

Пик потока приходится на ночь с 12 на 13 августа, но это не значит, что 13 или 14 августа вы не сможете наблюдать за звездопадом. Просто он будет не такой интенсивный.

Метеоры разлетаются по всему ночному небу, поэтому придется активно крутить головой. Но можно и удобно сесть с чашкой кофе и смотреть, например, в направлении самого созвездия Персея.

Астрономы-любители советуют смотреть вдоль полосы Млечного Пути, в направлении созвездий Лебедя и Стрельца. Там появляются яркие метеоры, которые влетают в атмосферу под большим углом.

Если же вы вообще не хотите вылезать из дома, то это не проблема, ведь NASA будет проводить онлайн-трансляцию, на которой можно наблюдать Персеиды.

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Звездопад Персеиды от NASA: смотреть видео онлайн

Представляет ли звездопад Персеиды опасность

Для людей на Земле Персеиды абсолютно безопасны. Поток состоит из микроскопических частиц, пыли. Существуют в потоке и более крупные метеороиды, но они все равно не долетят до поверхности Земли, а сгорят в атмосфере.

А вот для человеческих приборов в космосе звездопад может представлять опасность, ведь там нет плотной атмосферы, которая бы затормозила частицы потока.

Например, в 1993 году Персеиды фактически уничтожили спутник связи Европейского космического агентства Olympus-1, стоимостью 850 миллионов долларов. Частицы потока попали в спутник, что вызвало образование облака из плазмы. Из-за этого вышла из строя система ориентации аппарата и чтобы его стабилизировать было израсходовано все топливо. Это поставило "крест" на спутнике.

И все же такие события очень редки и шанс на то, что Персеиды совершат вред очень мал.

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