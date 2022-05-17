Посвящённые НЛО слушания пройдут в Конгрессе США с трансляцией в прямом эфире

В Конгрессе США 17 мая состоятся публичные слушания, посвященные докладам о "непознанных воздушных феноменах" (UAP). Перед конгрессменами выступят высокопоставленные представители Пентагона и разведки ВМС.

В прошлом году Управление директора национальной разведки США представило Конгрессу предварительный доклад, в котором рассказывалось об успехах, достигнутых специальным подразделением, занятым изучением феномена UAP (термин, пришедший на замену НЛО).

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Доклад стал основой для сегодняшних слушаний, которые пройдут на платформе Подкомитета по контртерроризму, контрразведке и противодействию распространению оружия Комитета по разведке Конгресса США. С 17:00 по Киеву любой желающий сможет ознакомиться с ходом слушаний на YouTube в прямом эфире.

Закон об ассигнованиях на национальную оборону требует создания постоянного ведомства для сбора информации об НЛО. В документе также предусмотрен ежегодный доклад и брифинги в конгрессе каждые полгода.

В слушаниях примут участие два важных представителя силовых ведомств страны – заместитель министра обороны США по вопросам разведки и безопасности Рональд Молтри и заместитель директора разведки ВМС США Скотт Брей.

Слушания в Конгрессе США по UAP: смотрите видео

Под руководством Молтри было создано специальное подразделение Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG), которое занимается вопросами, связанными с наблюдениями и изучениями НЛО. Присутствие Брея также важно, поскольку именно пилоты ВМС часто регистрируют факты наблюдений НЛО в последние два десятилетия.

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Для чего в Конгрессе проводятся слушания об НЛО

После рассекречивания некоторых документов стало известно о встречах американских военных с объектами происхождения, которых сложно объяснить. Как ранее отмечали военные и другие ведомства США, говорится об объектах, которые не удалось идентифицировать и установить природу их происхождения, в то же время речь не идет о чем-то чрезвычайном, непонятно загадочном, сверхъестественном или внеземном.

По мнению конгрессменов, слушания "дадут американским людям возможность узнать, что известно о подобных инцидентах". Впрочем, многие эксперты настроены очень скептически. По их словам, подобные слушания уже проводились 54 года назад и никакой сенсационной информации в их ходе не было обнародовано – скорее всего, речь будет идти о вопросах вроде протоколов действий ответственных лиц, всяческих согласований и другие подобные темы. Об этом свидетельствует готовность вести прямую трансляцию слушаний на YouTube – по желанию конгрессменов США поделиться действительно значимой информацией.